Le Président de la République a reçu, mardi, au Palais de Carthage, le ministre saoudien de l’Industrie et des Ressources minérales, Bandar Ibrahim Alkhorayef ainsi que la délégation l’accompagnant.

Cité dans un communiqué de la présidence de, le chef de l’Etat a saisi l’occasion pour rendre hommage aux relations de solidarité et de fraternité Tuniso-saoudiennes qui remontent à l’époque de la pré-indépendance de notre pays.

Le président de la République a réaffirmé la ferme volonté de continuer à œuvrer de concert avec le serviteur des deux Saintes mosquées et le Prince héritier, président du conseil des ministres, en vue de raffermir les liens solides entre les deux pays et les diversifier au service des intérêts communs des deux peuples frères.

Le Président de la République a souligné l’engagement de la Tunisie à offrir un climat d’affaires ” sain et approprié ” afin d’attirer des hommes d’affaires et des investisseurs saoudiens et instaurer des relations de partenariat avec leurs homologues tunisiens dans plusieurs secteurs porteurs.

Il a cité à titre d’exemple, les énergies renouvelables, le dessalement des eaux, la santé et les industries pharmaceutiques.

De son côté, le ministre saoudien a transmis au président de la République les salutations du Serviteur des Deux Saintes Mosquées et de son prince héritier et Président du conseil des ministres.

Il a souligné que la forte participation des représentants des structures officielles ssaoudienes aux travaux de la commission mixte Tuniso-saoudienne est un témoin saisissant de la ferme volonté des dirigeants saoudiens, de booster la coopération bilatérale dans les secteurs d’intérêt commun.

Il a également exprimé l’intention de l’Arabie Saoudite de lancer de nouveaux projets et d’inciter les hommes d’affaires et les investisseurs à renforcer leur présence en Tunisie à la lumière des sérieuses réformes engagées en Tunisie et qui ne manqueront pas de rétablir la confiance dans le climat d’investissement dans notre pays.

Y prennent part à cette rencontre, la délégation saoudienne, le Pdg de la Banque saoudienne d’import-export, Saad Al-Khalab, le président du Conseil de la Fédération des chambres saoudiennes, Hassan al-Huwaizi ainsi que le chef de la partie saoudienne au Conseil d’affaires Tuniso-saoudien, Omar al-Ajaji.