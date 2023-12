En 2023, le Maroc est le pays qui possède les plus grandes réserves de phosphate au monde, avec un total de 50 milliards de tonnes. Cela représente environ 70% des réserves mondiales. Le Maroc est suivi par la Chine, avec 3,1 milliards de tonnes, l’Algérie, avec 2,2 milliards de tonnes, et la Syrie, avec 1,8 milliard de tonnes.

Voici le classement des 10 pays avec les plus grandes réserves de phosphate au monde en 2023 :

Pays Réserves (en milliards de tonnes) Maroc 50,0 Chine 3,1 Algérie 2,2 Syrie 1,8 Finlande 1,6 Afrique du Sud 1,5 Russie 1,3 Jordanie 1,2 Égypte 1,2 Australie 1,1 États-Unis 1,1

Les réserves de phosphate sont réparties de manière inégale dans le monde. L’Afrique du Nord et le Moyen-Orient sont les régions les plus riches en phosphates, avec environ 80% des réserves mondiales. L’Amérique du Nord, l’Asie et l’Océanie disposent des 20% restants.

Le phosphate est un élément essentiel pour la production d’engrais, qui sont nécessaires pour la production alimentaire. Les réserves de phosphate sont donc une ressource stratégique importante.

La Tunisie ne fait pas partie de ce classement, alors qu’en 2010 elle se classait 3ème producteur mondial avec 8 millions de tonnes par an. entre 2011 et 2019 le taux de production de phosphates de la Compagnie n’a jamais dépassé les 3,5 millions de tonnes par an pour des réserves en phosphates estimées à 7 milliards de tonnes.

L’exploitation minière des phosphates a commencé en 1897 par la Compagnie des Phosphates de Gafsa. Depuis, le phosphate est devenu l’un des secteurs clés de l’économie tunisienne, représentant une part importante du PIB (de l’ordre de 3%) et des recettes d’exportation national (environ 10%) pendant la décennie 2000-2010. Les réserves de phosphate, en Tunisie, s’étalent sur tout le territoire, concentrées essentiellement dans trois bassins : le bassin de Sraouertene au Nord-Ouest, le bassin de Meknessy au centre et le Bassin actif de Gafsa au Sud-Ouest.

Ses réserves de phosphate estimées à 900 millions de tonnes de réserves certaines (selon les services géologiques de la CPG) et de 6 milliards de tonnes de réserves probables selon des recherches antérieures réparties comme suit :