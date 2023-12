Le comité d’organisation de la 38ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis (FILT 19-28 avril 2024) a annoncé l’ouverture des candidatures pour participer aux six prix littéraires et création intellectuelle de sa prochaine édition et portant les noms d’auteurs tunisiens, ainsi qu’aux deux prix de l’édition. Le dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidatures est fixé au 31 janvier 2024.

Six prix littéraires seront décernés: prix Béchir Kheraief (Roman), prix Mustapha Kheraief (poésie), Prix Ali Douagi (Nouvelle), Prix Fatma Haddad

(Etudes philosophiques), Prix Tahar Haddad (Recherches littéraires et études en humanités) et le Prix Sadok Mazigh (traduction de et vers l’arabe).

Les deux prix de l’édition sont aux noms d’Abdelkader Ben Cheikh (contes pour enfants et adolescents) et Nouredine Ben Khedher (prix de meilleur éditeur de l’édition 2024).

La short list dans chaque catégorie des prix littéraires sera annoncée le 12 avril 2022. Les lauréats des prix Littéraires et des prix de l’Edition de la 38ème édition de la Foire internationale du Livre de Tunis seront annoncés lors de la cérémonie d’ouverture le 19 avril 2024.

Tous les détails sur les conditions et modalités de participation sont disponibles sur le site officiel de la Foire http://www.foiredulivre.nat.tn/