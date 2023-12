Une famille arabe dépasse la famille américaine “Walton” en tant que la plus riche du monde pour la première fois en 5 ans.

Les 25 familles les plus riches du monde ont connu une année exceptionnelle en 2023, ajoutant 1,5 trillion de dollars supplémentaires à leurs fortunes personnelles cette année, selon Bloomberg News.

Bloomberg a rapporté que la forte croissance économique, l’apaisement de l’inflation et les dépenses de consommation flexibles ont soutenu ces familles au cours des 12 derniers mois.

La famille régnante d’Abou Dhabi a dépassé la famille américaine “Walton” pour devenir la famille la plus riche du monde. C’est la première fois en 5 ans qu’une famille autre que les héritiers de Walmart devient la plus riche du monde.

En même temps, la famille qui contrôle Hermès – incluant le directeur artistique de la marque, Pierre-Alexis Dumas, et le PDG Axel Dumas – a ajouté une richesse de 56 milliards de dollars en 2023 pour occuper la troisième place dans la liste de Bloomberg.

La famille “Walton”, les barons du chocolat “Mars” et les milliardaires du pétrole de la famille “Koch” sont les trois représentants des États-Unis dans le top 10 de la liste des familles les plus riches.

Les riches qui ont accru leur richesse ont maintenu une tendance stable en 2023, avec la reprise des prix des actions et une économie mondiale plus résiliente que prévu en début d’année.

Les deux hommes les plus riches du monde – Elon Musk, PDG de Tesla, et Jeff Bezos, fondateur d’Amazon – ont ajouté plus de 150 milliards de dollars de richesse à eux seuls, selon l’indice des milliardaires de Bloomberg.

L’homme d’affaires indien Gautam Adani et l’activiste sociale et philanthrope américaine Julia Koch sont les seuls parmi les 20 personnes les plus riches du monde à être devenus plus pauvres cette année, selon Bloomberg.

La plupart des familles de la liste étaient de la troisième génération des fondateurs, tandis que quelques-unes ont dépassé la cinquième génération. La famille la plus ancienne dans l’héritage de la richesse remonte au Qatar avec la famille dirigeante “Al Thani”, représentant le huitième génération de son émir.