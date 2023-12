NG Technologies, éditeur de solutions de confiance électronique basé en Tunisie, et WDS (WESTAF DIGITAL SERVICES), une société Béninoise de consulting spécialisée dans le digital et la confiance électronique, ont le plaisir d’annoncer la signature d’un partenariat stratégique. Cette collaboration vise à renforcer les capacités en matière de signature électronique et de confiance numérique en Afrique.

WDS et NG Technologies ont été représentées par M. Serge Adjovi, Directeur Général de WDS et ancien Directeur General de l’Agence des Services et Systèmes d’Information du Bénin et M. Moez Ben Mbarka, Directeur Général de NG Technologies et ancien membre de groupe de travail de l’ETSI, Institut Européen des Normes de Télécommunications.

NG Technologies : Pionnier de la Confiance Électronique en Tunisie

NG Technologies s’est établi comme un leader dans le domaine de la confiance électronique en développant des solutions innovantes et sécurisées pour la signature électronique et les infrastructures à clés publiques (PKI). Fort de son expertise, l’entreprise Tunisienne a su répondre aux besoins croissants du marché en matière de digitalisation des processus et de sécurisation des transactions électroniques.

M. Moez Ben Mbarka exprime sa satisfaction quant à cette collaboration : “Nous sommes ravis de nous allier à WDS pour étendre notre impact en Afrique. NG Technologies s’engage à fournir des solutions de confiance électronique de haute qualité, et cette collaboration renforce notre engagement envers l’innovation et l’excellence.”

WDS : Acteur Clé du Consulting et de la Confiance Électronique au Bénin

WDS, une société émergente dans le domaine du consulting et de la confiance électronique au Bénin, apporte une expérience précieuse à cette collaboration. La société Béninoise excelle dans la transformation digitale des entreprises et la mise en place de processus efficaces et sécurisés.

Serge Adjovi, représentant de WDS, partage son enthousiasme à l’égard de ce partenariat : « La confiance électronique est au cœur de la transformation digitale, et cette collaboration avec NG Technologies renforce notre positionnement en tant que prescripteur et fournisseur de services et solutions innovants. Ensemble, nous pouvons contribuer significativement à l’avancement technologique en Afrique. »

Objectifs de la Collaboration

La collaboration entre NG Technologies et WDS vise à mutualiser leurs compétences respectives pour offrir des servicescomplets de confiance électronique aux entreprises et aux gouvernements en Afrique. La plateforme de signature électronique NGSign de NG Technologies sera intégrée aux services de consulting et de transformation digitale de WDS, créant ainsi une offre holistique répondant aux besoins diversifiés du marché.

Cette collaboration s’inscrit dans une vision commune de stimuler l’adoption des technologies numériques et de renforcer la confiance dans les transactions électroniques sur le continent africain.

À propos NG Technologies

Fondée en 2016 par une équipe d’experts de la confiance électronique, NG Technologies est une startup spécialiste de la confiance numérique qui a développé une suite de produits de services de de signature électronique et d’infrastructure à clé publiques. Les solutions NGSIGN, Remote Trust et QRSecure sont déployées chez plusieurs banques, assurances, grands comptes et institution gouvernementales en Afrique.

NGSIGN est le seul Tiers de confiance privé en Afrique certifié eIDASQualified Trust Service Provider.

À propos WESTAF DIGITAL SERVICES (WDS)

Un Cabinet de Conseil en Stratégie installé au Bénin et opérant principalement sur l’Afrique

Une équipe de professionnels expérimentés capables de construire la transformation numérique en Afrique et impulser la stratégie

Un prescripteur de solutions éprouvées et de processus simplifiés et efficaces

Un groupe capable de créer de la valeur à partir des technologies de pointes

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

NG Technologies : contact@ng-sign.com

WDS :serge@wds.africa