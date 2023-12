TLScontact vient d’inaugurerson nouveau centre de visas pour la France, l’Allemagne, la Belgique et le Royaume-Uni à Tunis, à la nouvelle adresse sise à immeuble Mejda, rue de la feuille d’érable, les berges du Lac 2. Une cérémonie d’inauguration s’est tenue aujourd’hui, en présence de Monsieur Bassem Missaoui, Directeur de zone TLScontact pour la région du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest et des Ambassadeurs, Consuls et représentants des différentes missions diplomatiques concernées.

Un centre moderne et accueillant, pour une expérience client améliorée

Deuxième centre inauguré en Tunisie depuis novembre 2023, le nouveau centre TLScontact traduit la volonté de l’entreprise de proposer une meilleure expérience client aux demandeurs de visa tunisiens. Tout a été étudié pour améliorer le confort des demandeurs, mais aussi des collaborateurs, dans de beaux locaux modernes, innovants, plus spacieux et accueillants, d’une superficie de plus de 2500m2 .

Tout comme le centre de Sfax, inauguré le 15 novembre 2023, le nouveau centre de Tunis est conçu selon les derniers standards de TLScontact en matière de d’innovation technologique et de design, à l’image de la qualité de service voulue et mise en œuvre par la société. Signe de la volonté de TLScontact de réduire son impact sur l’environnement, le centre intègre aussi une signalétique durable, des éclairages LED, des robinets à capteur, une climatisation respectueuse de l’environnement et des matériaux locaux et naturels.

Implanté depuis plus de 10 ans en Tunisie, TLScontact fait aujourd’hui de Tunis l’un de ses plus grands centres au monde, qui se veut une vitrine pour le groupe et pour ses différents pays clients en Tunisie.

«Nous sommes ravis d’inaugurer ce nouveau centre en présence de nos clients gouvernementaux et de nos invités. Je voudrais en mon nom et au nom de TLScontact exprimer ma profonde reconnaissance à nos équipes pour tous les efforts et le travail accompli ces derniers mois en collaboration avec nos différents partenaires pour donner vie à ce projet et relever ce défi en seulement cinq mois. Je remercie aussi nos clients gouvernementaux pour leur confiance. » déclare Bassem Missaoui, Responsable de zone TLScontact pour la région du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest.

A propos de TLScontact :

TLScontact assure la collecte des demandes de visa et de services consulaires pour le compte d’administrations gouvernementales à travers le monde. Présente dans 90 pays, elle gère 150 centres de visas et plusieurs millions de demandes de visa par an. Filiale à 100% du groupe Teleperformance, le leader mondial de la gestion externalisée de l’expérience client et citoyen et des solutions digitales associées, TLScontact assure une gestion sécurisée d’une large gamme de services aux citoyens, à l’étranger et dans les pays clients. L’entreprise met les nouvelles technologies au service de ses clients gouvernementaux, afin de les accompagner dans leur transformation digitale, pour une meilleure efficacité et un service client amélioré.Présente en Tunisie depuis 2012, TLScontact est implantée à ce jour sur deux sites, Tunis et Sfax, et emploie plus de 150 personnes.