La généralisation des services de santé dans toutes les régions du pays et le renforcement des activités de sensibilisation sur l’importance de la santé mentale ont été les thèmes les plus marquants de la séance de travail qui a réuni hier vendredi le ministre de la Santé, Ali Mrabet avec le représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en Tunisie, Ibrahim Zik, et l’expert en stratégies de santé mentale à l’Organisation mondiale de la santé, Jean-Luc Roelandt.

Selon un communiqué du ministère de la Santé, la réunion a permis de passer en revue un certain nombre d’activités programmées dans le cadre de la révision et de l’actualisation de la stratégie nationale sur la santé mentale ont été présentées, mise en place dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de la Santé et l’OMS.

A l’occasion, le ministre de la Santé s’est félicité de la coopération fructueuse entre le département et l’Organisation mondiale de la santé pour promouvoir la santé mentale et renforcer la couverture de ces services au sein des institutions et structures de première ligne, notamment à travers le programme conjoint de formation et accroître les compétences des médecins et infirmiers de première ligne dans le domaine de la santé mentale.

Il a également souligné l’importance de mettre en œuvre et d’adopter des méthodes efficaces pour accroître la sensibilisation à la santé mentale, pour éviter les facteurs de risque et rechercher les traitements et les soins médicaux en cas de besoin, en plus de fournir des services et des cadres médicaux et sanitaires spécialisés au profit des toutes les catégories et dans toutes les régions.