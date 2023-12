La météo en Tunisie sera marquée ce samedi 16 décembre par des pluies éparses sur le nord, l’est du centre et le sud. Ces pluies seront temporairement orageuses et parfois intenses.

Les régions les plus concernées par les pluies sont le nord du pays, notamment la région de Bizerte, ainsi que l’est du centre, notamment la région de Zaghouan. Les pluies seront parfois orageuses et pourront être intenses, avec des cumuls pouvant atteindre 20 mm.

Dans le sud, les pluies seront plus faibles et moins fréquentes. Elles concerneront principalement les régions de Kasserine et de Médenine.

Les températures maximales seront comprises entre 7 et 12 degrés sur les hauteurs ouest et entre 13 et 18 degrés dans le reste des régions.

Le vent soufflera fort près des côtes, des hauteurs et du sud-ouest, où il sera accompagné de phénomènes de sable. Il sera modéré à relativement fort sur le reste des régions.