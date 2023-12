Lors d’un événement organisé cet après-midi, City Cars a annoncé le lancement de la Kia EV6, le crossover 100% électrique.

De par son extérieur distinctif et son design innovant de l’espace intérieur, jusqu’à ses technologies avancées intuitives, la Kia EV6 est conçue pour vous inspirer à chaque trajet.

La conception de l’espace intérieur ne se résume pas à agrandir simplement la cabine mais elle vise à offrir une expérience immersive et centrée sur l’utilisateur.

L’intérieur de la Kia EV6 a été soigneusement conçu pour être votre propre espace d’inspiration personnelle.

Un design avant-gardiste et inspirant

Kia EV6 est un crossover alliant modernité et sportivité.

Outre un design athlétique séduisant, il affiche un look résolument sportif et distinctif jusque dans le moindre détail.

Une signature lumineuse exclusive

La signature lumineuse du Kia EV6 décrit une ligne incurvée partant du passage de roue arrière et s’étirant sur toute la largeur du coffre pour atteindre l’autre extrémité du véhicule.

Les multiples LED créent un effet des plus séduisants rappelant les touches d’un piano, et accentuent ainsi l’impact visuel du véhicule.

Un espace intérieur réinventé

Embarquer à bord de Kia EV6, c’est un peu comme embarquer pour le futur. L’habitacle est conçu pour vous offrir l’expérience de conduite la plus gratifiante possible. Il intègre de nombreuses technologies visant à vous maintenir en alerte, à susciter votre imagination et à garantir votre sécurité et un maximum de confort grâce à ses sièges relaxation.

Affichage immersif

Le double écran incurvé panoramique immersif de 12,3″ contribue à rehausser votre expérience de conduite en vous fournissant des informations clés, avec le moins de commandes possible afin de vous assurer une parfaite visibilité et une facilité de conduite optimale.

Kia EV6 bénéficie d’une fonction de recharge à haute vitesse 400-800 V vous permettant de recharger sa batterie de 10 à 80 % en seulement 18 minutes.

Son système de recharge multiple est compatible aussi bien avec les bornes de recharge ultra-rapide de 800 V qu’avec les bornes classiques de 400 V.

Par ailleurs, la faculté de récupération d’énergie du Kia EV6 maximise à la fois l’autonomie et l’efficacité, tandis que la sécurité et la commodité sont assurées par un système avancé d’aide à la conduite incluant un stationnement intelligent à distance.

Le Kia EV6 offre une autonomie remarquable pouvant aller jusqu’à 530 km.