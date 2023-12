Le Prix international de la fiction arabe (IPAF) 2024 vient de dévoiler ce jeudi 14 décembre 2023 la longue liste qui comprend 16 candidats dont les deux auteurs tunisiens Sofien Rejeb avec son roman “Reader of the Tanners’ Alley” paru aux Editions Masciliana et Dorra Fazaa avec ” I hide passion” aux Editions Sindbad.

Les 16 romans en provenance de 11 pays (Tunisie, Syrie, Oman, Arabie Saoudite, Palestine, Algérie, Irak, Liban, Egypte, Emirats arabes Unis, Maroc), ont été retenus parmi 133 oeuvres (publiées en arabe entre juillet 2022 et juin 2023) par un jury présidé par l’écrivain syrien Nabil Souleiman et réunissant quatre membres: l’auteure, chercheuse et académicienne palestinienne Sonia Nimr, l’académicien autrichien Franti?ek Ondr??, le critique et journaliste égyptien Mohamed Shoair et l’écrivain et journaliste soudanais Hammour Ziada.

Selon le président du jury, la longue liste du Prix qui sera remis au mois d’avril 2024, comprend des récits assez variés. Un large éventail de pays arabes est représenté, ce qui donne lieu à l’exploration d’expériences, de décors et de personnages divers. La liste présente des personnages fictifs confrontés à des problèmes sociétaux complexes, anciens et nouveaux, comme le rôle des arts, les droits des femmes et l’interculturalité. A travers des récits assez singuliers, Ils ouvrent de nouvelles perspectives en interrogeant l’histoire notamment dans des lieux secoués par le despotisme, les persécutions, les guerres, les soulèvements, les expulsions et l’exil.

Lancé en 2007, sponsorisé par le Département de la Culture et du Tourisme d’Abu Dhabi et parrainé par la Fondation du Prix Booker basée à Londres, ce prix d’un montant de 50 mille dollars américains est considéré un prix d’excellence visant à récompenser les écrivains de romans arabes contemporains et à promouvoir le meilleur de la littérature arabe à l’international.