Une sélection de 85 spectacles tunisiens et étrangers est au programme de la 36ème édition du Festival international Néapolis du théâtre pour enfants, prévue du 17 au 24 décembre 2023 dans le gouvernorat de Nabeul.

“L’enfant palestinien” sera au cœur de cette édition placée sous le signe “Save the Earth” (Sauvons la Terre).

Outre la Tunisie, le festival sera marqué par la participation de troupes théâtrales en provenance de 12 pays : l’Algérie, l’Arabie Saoudite, la Chine, l’Egypte, les Emirats Arabes Unis, l’Espagne, l’Irak, l’Iran, l’Italie, la Libye, le Maroc et la Palestine.

Le Festival international Néapolis du théâtre pour enfants est organisé par l’association Néapolis en partenariat avec la délégation régionale des Affaires culturelles et la municipalité de Nabeul.

Le programme de cette édition a été dévoilé, mardi, à Nabeul, au cours d’une conférence de presse du comité d’organisation qui a annoncé 56 spectacles dans les salles et 25 autres dans les espaces ouverts. Quatre spectacles sont prévus en dehors du Cap Bon.

Dans la sélection officielle, la Tunisie sera représentée par 13 pièces et 7 spectacles du théâtre scolaire alors que les troupes étrangères présenteront 12 pièces et 4 spectacles du théâtre scolaire.

La ville de Nabeul vivra au rythme des spectacles de rue qui auront lieu quotidiennement tout au long de la durée du festival.

En raison de la fermeture de la salle du Centre Néapolis où se tient habituellement le festival, les organisateurs ont annoncé que cette édition sera organisée à la maison de culture de la ville de Nabeul où se déroulera la majeure partie de la programmation.

En solidarité avec la Bande de Gaza, les festivités lors de la cérémonie d’ouverture seront supprimées. Un hommage sera rendu au marionnettiste tunisien récemment disparu Lassaad Mehwachi.

Le festival sera axé sur les Journées de Néapolis du théâtre pour enfant, les Journées de Néapolis du théâtre des contes et les Journées de Néapolis du théâtre scolaire qui est une nouvelle section à vocation internationale pour les institutions scolaires publiques et privées. Cette dernière acceuillera des spectacles représentant la Libye, l’Egypte, les Emirats arabes Unis et la Tunisie.

Des ateliers de théâtre dont 5 pour enfants et 7 autres pour adultes, ainsi que des conférences scientifiques sur les droits de l’enfant, le livre pour enfant ainsi que les 60ème anniversaire du théâtre scolaire sont également au menu.

Depuis sa première édition en 1980, le Festival international Néapolis du théâtre pour enfants s’est donné pour objectif de faire du théâtre pour enfants un outil efficace pour s’exprimer, s’épanouir et former une personnalité équilibrée à travers la culture théâtrale.