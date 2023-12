Le film tunisien “Super Tounsi ” de Kaïs Chekir sera présenté en avant-première, ce vendredi 15 décembre, au cinéma le Colisée, à Tunis.

La projection aura lieu (à 19H00) en présence de l’équipe du film, a annoncé son producteur et distributeur le groupe Goubantini. La sortie du film coïncidera avec les vacances scolaires sachant que “les billets sont en vente au guichet du Colisée à 15 dinars”, indique le producteur.

Ce film est coécrit par Kaïs Chekir, Zine Abidine Mastouri et Ahmed Essid.

“Super Tounsi” est une nouvelle collaboration entre le groupe Goubantini et le réalisateur et monteur Kaïs Chekir, après deux autres comédies mettant en vedette des humoristes assez célèbres : ” Sabbak el Khir ” (2022) avec Kamel Touati, Lotfi Abdelli et Karim Gharbi, et ” Rebelotte ” (2020) avec le trio Jaafer El Guesmy, Karim El Gharbi et Bassem Hamraoui.

Le grand acteur Kamel Touati et les humoristes Karim Garbi et Bassem Hamraoui sont à l’affiche de ce nouveau film réunissant une pléiade d’acteurs et d’actrices, pour ne citer que Sofiene Dahech, Naima Jeni, Jamel Madani, Salma Mahjoubi, Lobna Sdiri, Amine Essafi..

L’une des bandes-annonces montre l’acteur Bassem Hamraoui, dans un café, en train de jouer aux cartes avec Donald Trump contre Vladimir Poutine et Kim-Jong-Un. Le quartette est en train de fumer la chicha, servi par la Reine Elisabeth II apportant du thé. Une ambiance locale où on entend le bruit de la chicha avec un fond musical tunisien.