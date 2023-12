Neuf mois après avoir été sacré produit de l’année et meilleure fibre Rapido par les utilisateurs, Tunisie Telecom réitère son succès technologique en réussissant son test pilote de sa fibre optique 1 giga auprès de 10 premiers clients résidentiels qui ont eu la possibilité de vérifier la fiabilité, la rapidité et la puissance de du débit 1 giga pour les particuliers.

Ce test a eu lieu sur différents endroits de la république, notamment le Grand Tunis, Sousse et Sfax, auprès de clients et d’influenceurs et de gamers pour lesquels cette avancée technologique change réellement le quotidien.

C’est au cours d’un évènement très réussi qui s’est tenu aujourd’hui à un hôtel au Lac de Tunis en présence de Dr. Nizar Ben Naji, Ministre des Technologies de la Communication et du PDG de Tunisie Telecom, M. Lassâad Ben Dhiab, que Tunisie Telecom a choisi de dévoiler en avant-première les résultats positifs de ces tests pilote à un public averti de journalistes, d’influenceurs et de partenaires de l’opérateur.

M. Lassâad Ben Dhiab a rappelé que Tunisie Telecom avait été le premier opérateur à lancer la fibre en Tunisie en 1994, puis dans les années 2000, le premier à connecter les institutions par la fibre en fournissant le service IPMPLS et plus tard le SDWAN pour donner des accès sécurisés, disponibles et en très haut débit aux entreprises, aux organismes publics, aux hôpitaux, aux administrations et aujourd’hui aux établissements scolaires à travers le projet EDUNET qui connectera plus de 3000 établissements d’enseignement.

M. Lassâad Ben Dhiab d’ajouter que 11 ans après avoir été les premiers à lancer pour les clients résidentiels en 2012 la fibre avec un débit allant jusqu’à 100M, Tunisie Telecom sera également la première à lancer la fibre avec un débit 1 Giga pour ses clients résidentiels.

Cette avancée ouvre la voie à des milliers d’échanges nouveaux, de perspectives professionnelles individuelles nouvelles, mais également permettra de nouveaux usages domestiques au sein des familles tunisiennes. Et Tunisie Telecom est pleinement engagé à contribuer aux efforts de la Tunisie pour l’inclusion numérique et rendre accessible la connectivité THD à tous les Tunisiens.

Des investissements conséquents ont été réalisés et ont permis depuis 2020 de doubler la capacité broadband du réseau fibre de Tunisie Telecom améliorant ainsi l’expérience utilisateurs pour tous les utilisateurs quel que soit leur débit. Une bonne nouvelle à la veille de la future coupe d’Afrique des Nations où les Tunisiens verront la différence…

L’offre commerciale de la fibre Rapido 1 giga, baptisée Fibre Giga Rapido sera très bientôt disponible pour les clients résidentiels de Tunisie Telecom.