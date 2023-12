La Tunisie a pris part aux travaux de la 12ème édition de la Conférence arabe sur l’énergie, qui se déroule, le 11 et 12 décembre, à Doha (Qatar), sous le thème ” Energie et coopération arabe “.

Cet événement qui se tient avec la participation des ministres de l’Energie des pays arabes, membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), permettra de discuter des développements sur les marchés mondiaux de l’énergie et leurs répercussions sur le secteur de l’énergie arabe, ainsi que des questions liées à l’énergie, à l’environnement et au développement durable, a indiqué le ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie dans un communiqués publié lundi.

Les travaux de la conférence seront axés sur quatre thèmes à savoir les sources d’énergie arabe, les industries pétrolières, la gestion de la demande en énergie et les développements technologiques et leurs impacts.

La Tunisie œuvre à attirer des investissements énergétiques et contribuer à l’effort mondial pour, atténuer les effets du changement climatique, et réduire les émissions de CO2 de 45% à l’horizon de 2030, a-t-on rappelé.

Pour ce faire le pays s’est doté d’une stratégie visant notamment à renforcer l’efficience énergétique dans tous les secteurs et la diversification du mix énergétique et le développement des interconnexions électriques avec les pays de voisinage.

Il s’agit également du renforcement de la capacité des réseaux électriques, du développement de la capacité du stockage et la promotion du marché de l’hydrogène vert.