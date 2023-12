Dans le cadre du programme “All-Around Culture” mis en œuvre par Culture Resource et co-financé par l’Union Européenne (UE), l’alliance “Shobbak” a organisé une panoplie d’activités au cours de l’année 2023 qui clôture son projet lancé en 2021.

Ayant adopté une approche de transfert de compétences, l’alliance a, dans le cadre du programme de formation dans le secteur culturel opéré la deuxième phase de son projet avec des activités en cascade intégrant formations, coaching artistique et enregistrement d’œuvres musicales.

Les formations ont eu lieu au Centre Culturel International de Hammamet. La première avait pour thématique “l’organisation de manifestations culturelles” pour des jeunes actif.ves dans leurs régions qui envisagent de créer du changement par le biais d’un projet culturel à Siliana, Teboursouk, Gafsa, Menzel Bourguiba et Nabeul.

Cette session de formation a été suivie par un atelier de coaching artistique pour les jeunes musiciens émergents ayant à leur actif des créations originales et résidant dans ces mêmes villes.

Parmi les projets sélectionnés, deux sessions d’enregistrement ont eu lieu dans le cadre de résidences artistiques. L’une était celle de la première maquette d’ONS, la chanteuse originaire de Siliana qui tient à raviver les chants ayant bercé son enfance avec sa voix vibrante, combinée à des compositions que le producteur et arrangeur, Mohamed Ben Saïd, a voulu orienter vers un style indépendant alliant l’âme de la musique traditionnelle de Siliana, la plainte envoûtante empreinte au blues et le son captivant du rock.

L’autre session d’enregistrement était celle de Midnight Pin, le groupe de Rock alternatif fondé en 2014 et qui a déjà captivé le cœur de son public lors de leurs performances sur scène.

A travers les deux titres enregistrés de leur premier album en cours, “Implosion”, c’est la voix de Mina Achir qui s’aligne parfaitement à celle de Seifeddine Nessib et des vibrations mélodieuses de sa guitare, l’ensemble mené par les lignes de basses de Ahmed Gara rajoutant ainsi de la profondeur et une dimension harmonique pour créer cette atmosphère unique à Midnight Pin…un trio qui expérimente un mariage de styles pour arriver à exprimer au mieux des thématiques autour de la santé mentale, de la résilience, de l’introspection etc.