La ministre de la Famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, Amel Belhaj Moussa, a annoncé que son département travaille sur une nouvelle stratégie nationale sur la famille pour l’horizon 2030. Cette nouvelle stratégie vise à répondre aux défis auxquels est confrontée la famille tunisienne, notamment la hausse des divorces, des violences et des signalements d’enfants menacés.

La ministre a souligné que la hausse des divorces est un phénomène alarmant qui nécessite une réflexion approfondie sur les causes et les moyens de le résoudre. Elle a également indiqué que les services de la protection à l’enfance ont reçu plus de 20.000 signalements sur la situation d’enfants menacés en 2023.

Le ministère de la famille s’emploie à protéger la famille dans le cadre d’une approche sociale. Il a notamment mis en place un programme d’autonomisation économique des familles qui vise à sensibiliser les familles à la violence et à prévenir les extrémismes.

La ministre a également souligné l’importance de la communication sociale pour sensibiliser à la cohésion familiale. Une stratégie de communication a été mise en œuvre à travers des supports et des spots de sensibilisation.