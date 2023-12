” Décrétée depuis 1992 journée internationale des Droits des Personnes Handicapées, soit 31 ans après, le 03 décembre est encore l’occasion de rappeler que les personnes handicapées ne bénéficient toujours pas de leurs droits et ne jouissent pas de leur pleine citoyenneté et d’une vie digne “, a regretté Basma Soussi, vice-présidente de l’association IBSAR (Loisirs et Cultures pour les Non et Mal-voyants).

Dans une déclaration à l’agence TAP en marge d’une manifestation organisée vendredi à la Cité de la Culture à Tunis à l’occasion de la journée internationale des Droits des Personnes Handicapées, Soussi, elle-même porteuse de handicap, a souligné que malgré l’arsenal juridique existant, les personnes porteuses de handicap ne jouissent toujours pas de leurs droits d’accès à l’éducation, à la santé, au transport, à la santé, à l’emploi…

” Il convient aujourd’hui de revoir les programmes éducatifs et de garantir l’accès des personnes porteuses de handicap à l’éducation ce qui leur assurera l’accès à l’emploi “, a-t-elle indiqué.

Elle a, en outre souligné la nécessité d’associer les personnes porteuses de handicap dans la prise de décision afin de garantir leur participation effective à la vie publique et politique.

Selon Soussi, le changement des mentalités ne peut aujourd’hui se faire qu’à travers l’application de la loi et la garantie d’une infrastructure qui tient compte des besoins spécifiques des personnes handicapées qui ont aussi le droit au loisir et à l’accès à la culture et à l’information.

Dans ce contexte, elle a signalé que plusieurs personnes handicapées se sont distinguées dans plusieurs domaines mais elles n’ont pas été médiatisées.

De son côté, Arnaud Peral, coordinateur résident des Nations unies en Tunisie a estimé que malgré l’existence d’un cadre juridique international garantissant les droits des personnes handicapées, beaucoup reste à faire dans le monde et en Tunisie dans ce domaine.

” Le système des Nations unies s’est doté depuis 2018 d’une stratégie pour intégrer le droit des personnes porteuses de handicap de manière transversale dans toutes ses approches et programmes à travers le monde mais beaucoup reste encore à faire “, a-t-il dit dans une déclaration à l’agence TAP.

Et d’ajouter ” la culture de l’inclusion et de l’accessibilité n’est pas encore complètement intégrée dans nos pratiques, dans nos prises de décision, dans nos politiques publiques et dans nos budgets “.

Peral a reconnu qu’en Tunisie, il existe un cadre juridique, des instruments et une volonté politique mais encore beaucoup reste à faire pour faire appliquer la loi et les normes de construction et d’accessibilité aux services publics outre la garantie d’une communication inclusive.

Il a aussi mis l’accent sur la nécessité de garantir l’accès des personnes handicapées à l’emploi qui est, selon lui, un droit fondamental.

” En effet, la meilleure manière d’accélérer le changement c’est de travailler avec des personnes porteuses de handicap. A ce moment, on se rend compte de leurs besoins spécifiques “, a-t-il soutenu.

Peral a souligné que le système des Nations Unies en Tunisie travaille en coordination avec tous les organismes institutionnels et organisations de la société civile sur la promotion des droits des personnes handicapées.

Pour sa part, Rim Fayala, chef du bureau de l’UNFPA (Fonds des Nations Unies pour la population) en Tunisie a souligné que la Journée Internationale des Droits des Personnes Handicapées est une occasion cruciale pour rappeler l’importance de garantir l’accès équitable aux droits fondamentaux, la non-discrimination, et la pleine participation des personnes handicapées à tous les aspects de la vie.

” L’accessibilité dans la vie des personnes handicapées ne se limite pas à des rampes d’accès ou à des aménagements physiques, elle englobe également l’accès à l’information, à l’éducation, à l’emploi, aux soins de santé, à la culture aux transports, à la technologie et à bien d’autres domaines “, a-t-elle indiqué.

Fayala a fait savoir que la manifestation célébrant la journée internationale des droits des personnes handicapées met en avant la thématique de l’accessibilité.

” Il s’agit de sensibiliser le grand public et de lui fournir des informations essentielles sur les droits des personnes handicapées afin de promouvoir l’inclusion et l’acceptation des personnes handicapées dans tous les aspects de la vie “, a-t-elle indiqué.

L’objectif étant également d’encourager l’engagement en faveur de politiques et de pratiques inclusives, et de plaider en faveur de l’élimination de la discrimination et des obstacles aux droits des personnes handicapées, selon l’intervenante.

Organisée en partenariat avec l’UNFPA, l’UNESCO, le HCDH (Haut-commissariat aux droits de l’homme) et en étroite collaboration avec IBSAR et l’OTDDPH (organisation tunisienne de défense des droits des personnes handicapées) sous le thème ” Renforcer les droits des personnes handicapées “, la manifestation a été aussi une occasion pour présenter des témoignages de personnes porteuses de handicap qui ont évoqué leurs expériences et leurs difficultés dans la vie de tous les jours.