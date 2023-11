Enactus Tunisia et Safran Tunisie ont organisé le mardi 21 novembre 2023 à la cité de la culture la finale du Enactus Tunisia Race by Safran qui a été lancé en juillet dernier sous le thème « SHAPE TOMORROW’S INDUSTRIAL SUPLLY CHAIN ».

Cette finale a enregistré la participation de 6 candidats porteurs d’idées qui ont eu chacun 5 mns pitch et 5 mns question/réponse pour présenter leur idée de projet et convaincre le jury composé de 14 dirigeants et chefs d’entreprise.

Après les délibérations, le jury a décidé d’octroyer le titre de champion de cette race à l’équipe Enactus IHEC Sousse et leur projet Solve Poly Bags : une unité de conception, production et commercialisation de sacs en plastique biodégradables.

Le titre du vice-champion a été quant à lui remporté par Yousra Yaacoubi et son projet Soratex : Une unité industrielle de valorisation des déchets textiles.

La cérémonie des awards de cette finale du Enactus Tunisia Race by Safran a été rehaussée par la présence de M. Kamel Deguiche, Ministre de la Jeunesse et des Sports et la participation de Ms. Farouk Zouhir, Chairman d’Enactus Tunisia et CEO de Sancella Groupe et Vincent Santoro, DG de Safran Tunisie.

Kamel Déguiche a souligné le rôle du leadership des jeunes dans la création d’un avenir meilleur dans notre pays ainsi que l’importance de stimuler l’innovation dans le contexte des défis nationaux actuels et futurs.

Cette finale a été organisée dans le cadre de Safran InnovationShaker#2 qui a rassemblé plus de 700 participants (Experts techniques, étudiants et chercheurs, startups et fournisseurs, structures d’appui et industriels) avait pour objectif de rassembler les acteurs de l’écosystème, de les inspirer grâce aux retours d’expérience des intervenants et de susciter la réflexion autour de la thématique supply chain qui se veut d’être plus résiliente, plus technologique, plus durable et plus humaine.

Rappel du Enactus Tunisa Race by Safran :

Dans le cadre de son axe de Responsabilité Sociétale, SafranTunisiea lancé le 16 juin 2023 un programme majeur du nom de, visant l’amélioration de la chaîne d’approvisionnement au niveau des industries.

Dans le contexte des défis mondiaux actuels et futurs, Safran Tunisie aspire à stimuler l’innovation pour établir une supply chain industrielle qui soit à la fois résiliente, durable et technologique.

L’objectif est de créer un système intégré qui puisse faire face aux perturbations, minimiser l’impact sur l’environnement et tirer parti des avancées technologiques.

La résilience est atteinte grâce à une planification robuste, une gestion des risques efficace et une flexibilité pour faire face aux perturbations.

La durabilité est assurée en minimisant les émissions de carbone, en favorisant les pratiques éthiques et responsables, et en optimisant l’utilisation des ressources.

Enfin, la technologie joue un rôle essentiel en automatisant les processus, en permettant une traçabilité accrue des produits, en facilitant la communication entre les parties prenantes et en fournissant des données en temps réel pour une prise de décision éclairée.

A cet effet, Safran Tunisie et son partenaire Enactus Tunisia, ont lancé un Race (compétition) placée sous la thématique de‘’SHAPE TOMORROW’S INDUSTRIAL SUPLLY CHAIN (l’amélioration de la chaine d’approvisionnement dans le secteur de l’industrie), dédié aux jeunes porteurs d’idées ou entrepreneurs tunisiens âgés de 18 à 35 ans. Cette race tend à les accompagner notamment dans le développement ou dans la mise en œuvre de projets innovants et technologiques avec pour principaux objectifs de répondre aux enjeux majeurs de la chaîne d’approvisionnement.

Les idées proposées, à incuber et/ou accélérer, auront pour maître mots un impact positif tant à l’échelle économique, sociale qu’environnementale.

Le déroulement du Race Enactus Tunisia by Safran

Ce Race a accueilli 18 idées de projets. Après dépouillement seulement 13 idées ont été retenues. Seulement 8 d’entre elles ont eu l’opportunité d’être pitchée devant un comité de sélection composé d’experts et de représentants de Enactus Tunisia et de Safran.

Suite à cette sélection, les candidats ont suivi un Boot Camp de 4 semaines afin d’améliorer leurs idées et les affiner et se préparer au pitch final.

A propos de Safran Tunisie :

Safran, un leader mondial dans le domaine de l’aérospatiale et de la défense, est présent en Tunisie, depuis 2005, où il joue un rôle significatif dans le secteur industriel.

Safran Tunisie est reconnu pour sa contribution à l’économie locale, sa création d’emplois et son engagement envers l’excellence opérationnelle.

En tant qu’entreprise engagée, Safran Tunisie accorde une importance primordiale à la formation et au développement des compétences de ses employés, favorisant ainsi la croissance professionnelle et l’innovation.

De plus, Safran Tunisie s’efforce de promouvoir la durabilité et la responsabilité sociale en adoptant des pratiques respectueuses de l’environnement et en soutenant les initiatives communautaires.

Avec son expertise technique et son engagement envers la qualité, Safran Tunisie continue de jouer un rôle clé dans le développement de l’industrie aérospatiale en Tunisie et contribue à renforcer la réputation du pays en tant que destination stratégique pour les investissements dans ce secteur en pleine expansion.

A propos d’Enactus Tunisia :

Enactus Tunisia est une organisation d’entrepreneuriat social qui mobilise des business leaders, des étudiants et des enseignants universitaires afin d’utiliser la force positive de l’entrepreneuriat pour un développement durable, global, équitable et inclusif. Elle est affiliée au réseau mondial d’Enactus qui compte 36 pays.

Principe d’Enactus :

Les étudiants regroupés en équipe représentant chacune une institution de l’enseignement supérieur, réalisent ou développent un projet ou des projets d’entrepreneuriat social au profit de personnes dans le besoin, afin d’améliorer le niveau et la qualité de leur vie.

L’ensemble des projets réalisés par eux lors de l’année universitaire, est présenté dans le cadre d’une compétition nationale, à un jury de dirigeants et de chefs d’entreprises dont la mission est de sélectionner la meilleure équipe qui a, le plus efficacement utilisé l’action entrepreneuriale afin de favoriser le progrès.

A travers cette expérience, les étudiants développent non seulement des projets, conciliant esprit d’entreprise et utilité sociale, qui améliorent durablement les capacités et les conditions de vie des personnes dans le besoin ; mais développent également leurs compétences humaines, managériales et entrepreneuriales, qui feront d’eux des leaders entreprenants et responsables.

