L‘interconnexion électrique synchrone entre les réseaux de transport d’électricité d’Algérie, de Tunisie et de Libye, lancée mardi 21 novembre 2023 à 10H jusqu’au 22 novembre 2023 à la même heure, s’est achevée avec succès.

Une réunion technique préliminaire s’est tenue, lundi 20 novembre 2023, en ligne , et a regroupé, des compétences des sociétés d’électricité de Tunisie, d’Algérie et de Libye, dans le but de coordonner en vue de faire réussir cette expérimentation, selon un communiqué publié mercredi par la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG).

Il a également été convenu de mener prochainement une deuxième expérimentation, en attendant le raccordement final des réseaux Tunisie-Libye.

Le PDG de la STEG, Fayçal Trifa , et le directeur général adjoint, Néjib Chtourou, ont effectué, hier mardi, une visite au Centre national du pilotage du système électrique à Radès, pour prendre connaissance du bon déroulement de cette expérimentation, qui s’inscrit dans le cadre de la coopération internationale et d’échange énergétique entre les pays du Maghreb arabe.