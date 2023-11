La 2ème génération du Programme de réhabilitation et d’intégration des quartiers d’habitation (PRIQH) concernera 160 quartiers populaires dans les différents gouvernorats de la République, moyennant un coût global de 670 millions de dinars (MD), a indiqué mardi, Mehdi Bouaziz, sous-directeur au sein de l’Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine (ARRU).

Ainsi, la 2eme génération du programme de réhabilitation et d’intégration des quartiers d’habitation comportera les mêmes composantes que celle de la 1ère génération, lesquelles sont relatives à l’infrastructure de base, tels que les routes, les réseaux d’assainissement, l’évacuation des eaux pluviales, l’électrification publique, le réseau de distribution de l’eau potable, la construction des équipements collectifs et des espaces économiques et industriels, ainsi que l’amélioration du logement, a ajouté Bouaziz, lors d’une rencontre organisée mercredi à Tunis, et consacrée à la valorisation de la 1ère génération du Programme de réhabilitation et d’intégration des quartiers d’habitation.

A cet égard, le responsable a indiqué qu’une nouvelle composante sera introduite dans le PRIQH dans sa 2ème génération, celle relative à la fourniture des lotissements de construction moyennant des prix avantageux. L’objectif, a-t-il dit , est de lutter contre le phénomène de la construction anarchique, rappelant que les interventions de l’ARRU dans le cadre de la 2ème génération du PRIQH, se poursuivront jusqu’en 2028.

Il a mis l’accent sur l’importance du programme dans sa 1ère génération, citant, à cet égard, la réhabilitation de 1410 km des canaux d’assainissement et 60 km des canaux d’évacuation des eaux pluviales, en plus de la fourniture de près de 29 mille points d’électrification publique aux différents quartiers.

Et d’ajouter que la 1ère génération du programme a enregistré la construction de 52 ouvrages relatifs aux équipements collectifs, dont des espaces multidisciplinaire, des espaces pour jeunes, des salles de sport ainsi que l’amélioration de près de 10500 logements.

Pour sa part, La Directrice générale des programmes communaux, des conseils régionaux et des conseils de districts au ministère de l’Intérieur, Samia Loussaief a précisé que la problématique des terrains constructibles compte parmi les principaux obstacles que la 1ère génération du PRIQH a confronté, précisant que ce problème a causé le blocage de nombreux projets dans plusieurs quartiers populaires et régions de la République.

La responsable a souligné que le Programme de réhabilitation et d’intégration des quartiers d’habitation, dans sa 2ème génération enregistrera des améliorations pour éviter les défaillances survenues, lors de la 1ère génération, en plus de l’appui du ministère de l’Intérieur aux efforts des municipalités, afin de réaliser les objectifs tracés, améliorer les ressources financières des communes et fournir les différents services sociaux au profit des citoyens dans les quartiers.