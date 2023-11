Plus de dix kilomètres de routes (10,5 km) ont été bitumés à la cité Al- Salama dans la délégation de Hrairia à Tunis, et ce dans le cadre du programme d’intégration et de réaménagement des quartiers résidentiels (première génération), entrepris par l’Agence de Réhabilitation et de Rénovation urbaine (ARRU), a indiqué le chef du projet de réhabilitation de cette cité, Imed Ghanmi, dans une déclaration à l’agence TAP.

Le projet de réhabilitation d'”Al-Salama” a aussi permis, d’après le responsable, d’installer un réseau d’assainissement sur 6 kilomètres dans cette cité et des canalisations d’évacuation des eaux pluviales sur 4,2 km outre la rénovation du réseau d’eau potable sur un tronçon de 6 km.

Les travaux de ce projet dont le coût global s’élève à 9,3 millions de dinars ont démarré le 28 aout 2023 et se poursuivront jusqu’à aout 2024, a-t-il rappelé.

Jusqu’au 25 octobre 2023, les travaux entrepris dans le cadre de ce projet ont avancé de 50%. Ces travaux vont profiter à plus de 10 000 habitants sur une superficie de 30 000 hectares.

L’ambition est d’après le responsable, d’améliorer les conditions de vie des résidents du quartier, de faciliter le déplacement des piétons à travers l’aménagement et le dallage de trottoirs, de fluidifier le trafic à travers le bitumage des routes et aussi de protéger cette ville des inondations, car elle est située dans une zone basse.

Autres objectifs du projet, la relance de la dynamique économique, la rénovation du réseau de distribution de l’eau potable, le réaménagement du réseau d’évacuation des eaux usées pour éviter les inondations et préserver la propreté à travers la facilitation de l’enlèvement des déchets, en particulier, les déchets ménagers.

L’ARRU, a adhéré aux côtés de dix entreprises publiques tunisiennes au programme national de promotion de la qualité depuis 2000 conformément aux normes ISO 9001, dans l’objectif d’améliorer son rendement dans les domaines de la qualité, l’environnement, la santé et la sécurité professionnelle, a souligné, pour sa part, la responsable qualité au sein de l’ARRU, Abir Ben Jannet Saii.

L’agence a obtenu, d’après elle, la certification de conformité aux normes de qualité depuis 2003 et s’est engagée dans une démarche de préservation de l’environnement à travers la mise en place d’un système de qualité conforme aux normes ISO 14001. Le système de management environnemental de l’agence est certifié conforme aux normes internationales depuis 2010.

En ce qui concerne la conformité aux normes de santé et de sécurité au travail, l’agence a obtenu en 2018, la certification de conformité à la norme OHSAS, une norme consacrée à la santé sécurité au travail qui signifie Occupational Health and Safety Assessment Séries (Séries d’évaluations de la Santé et de la Sécurité au travail). Cette conformité est préservée et mise à jour selon les normes ISO 45001 en 2020.

La responsable a ajouté qu’un manuel de procédures environnementales et sociales a été élaboré dans le cadre du projet de réaménagement et d’intégration des quartiers résidentiels. Il sera adopté lors de la réalisation de projets pour identifier les dimensions environnementales et les risques sanitaires et de sécurité pour chaque projet.

Il s’agit aussi, selon elle, de mettre en place un plan pour la gestion des risques pour s’assurer que les projets soient réalisés dans de bonnes conditions de sécurité et dans le cadre d’une approche participative durant toutes les étapes de réalisation.