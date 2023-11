” Le taux de guérison d’un cancer est estimé aujourd’hui à 98% même si le patient est à un stade avancé de la maladie “, a fait savoir samedi Chiraz Ben Ayed, secrétaire générale de l’Association des médecins oncologues privés (AMOP).

Dans une déclaration à l’agence TAP en marge du 6ème congrès national d’oncologie organisé à Tunis à l’initiative de l’AMOP, du 10 au 12 novembre en cours, l’intervenante a signalé que de nombreux médicaments et traitements ont été développés et connaissent un succès remarquable dans la lutte contre les maladies cancéreuses.

” Il s’agit notamment des médicaments de renforcement de l’immunité et des médicaments qui ciblent directement les cellules cancéreuses sans nuire aux autres cellules saines du corps “, a-t-elle expliqué soulignant l’importance de l’exploitation de l’intelligence artificielle dans ce domaine.

Toutefois, Chiraz Ben Ayed a reconnu la cherté de ces médicaments qui restent pour le moment accessibles uniquement pour les pays riches soulignant que la Tunisie œuvre à s’en procurer malgré les difficultés financières.

Dans ce contexte, elle a rappelé que le cancer reste la principale cause de décès à l’échelle internationale. La Tunisie compte près de 20 mille nouveaux cas par an depuis 2020 contre environ 12 mille nouveaux cas par an en 2010.