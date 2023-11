Le Centre National de Formation des formateurs et de l’Ingénierie de Formation de rades (CENAFFIF), relevant du Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, a obtenu l’accréditation ISO 17024-2012 conformément aux normes d’accréditation fixées par le Conseil national d’accréditation (TUNAC) et les organisations internationales et régionales concernées par le système d’évaluation de la conformité.

Selon un communiqué du ministère, le Centre National de Formation de Formateurs de Rades est le premier organisme parmi les structures nationales et privées à obtenir une accréditation en certification des formateurs.

L’accréditation permet au Cenaffif d’obtenir une reconnaissance internationale pour les certificats qu’il délivre dans ce domaine dans plus de 150 pays. Ceci s’inscrit dans le cadre de l’accord de reconnaissance bilatérale et multilatérale signé entre la Tunisie, représenté par le TUNAC et le Forum international d’accréditation (IAF).