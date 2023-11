L’intégration de Quantylix intervient dans un contexte de forte croissance des activités de PwC France et Maghreb et vient soutenir le développement de ses activités Risk &Regulatory dans le secteur des services financiers.

Créé en 2016, Quantylix est un cabinet de conseil reconnu dans le domaine de la gestion des risques et de la data. Basé en Tunisie, avec une activité en France, il conseille et accompagne de nombreux clients bancaires en France, au Maghreb et en Afrique.

Moez Hammami, fondateur et dirigeant de Quantylixet Hamza Amiri, associé de Quantylix, intègrent PwC France et Maghreb en tant qu’associés au sein des équipes Risk &Regulatory, accompagnés d’une trentaine de collaborateurs en France et en Tunisie.

« Nous sommes heureux d’accueillir Moez Hammami et Hamza Amiri, avec lesquels nous avons déjà eu l’opportunité de collaborer, ainsi que toute leur équipe. L’expertise de Quantylix, combinée à nos savoir-faire, contribuera particulièrement à accélérer notre positionnement sur nos deux territoires clés que sont la France et le Maghreb, afin de proposer des offres innovantes et différenciantes autour de la gestion des risques, un enjeu de plus en plus important pour les entreprises. » déclarent Sébastien d’Aligny, associé en charge des activités Risk &Regulatory chez PwC France et Maghreb et Lassaad Borji, territorymanagingpartner chez PwC France et Maghreb en charge de la Tunisie.

« Cette intégration va permettre à Quantylix d’accompagner toujours plus d’acteurs financiers en matière de gestion des risques, un enjeu devenu crucial au regard des dernières années. Nos compétences et celles de PwC en matière de modélisation, réglementation et data management nous permettront de mieux positionner la gestion des risques au sein des entreprises. » soulignent Moez Hammami, fondateur et dirigeant de Quantylix et Hamza Amiri, associé du cabinet Quantylix.

A propos de PwC France et Maghreb :

En France et au Maghreb, PwC développe des missions de conseil, d’audit et d’expertise juridique et fiscale pour les organisations de toutes tailles et de tous secteurs d’activité. Fortes de plus de 6 750 collaborateurs, ses équipes pluridisciplinaires conjuguent leurs savoir-faire au sein d’un réseau international de plus de 364 000 personnes dans 151 pays. PwC France et Maghreb a pour ambition stratégique de devenir l’acteur de référence de la création de confiance et de la transformation durable des entreprises, en ligne avec la stratégie mondiale du réseau PwC, The New Equation. Rendez-vous sur www.pwc.fr.

A propos de Quantylix

Quantylix est un cabinet de conseil créé en 2016 avec un objectif de mieux servir les pays émergents sur les problématiques réglementaires et des risques. Elle est spécialisée dans la gestion quantitative des risques et la data. En plus de l’accompagnement d’un grand panel de banques / assurances en

France, Maghreb et Afrique, sur des projets réglementaires et structurants, elle a développé des outils innovants de gestion des risques. Elle dispose aujourd’hui de plus de 30 Ingénieurs spécialisés dans le domaine de la gestion des risques et de la data, entre la France et la Tunisie.