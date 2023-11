La météo pour aujourd’hui présente des conditions variées en Tunisie. Le matin, la région du Sahel connaîtra un temps brumeux, tandis que la plupart des autres régions seront partiellement nuageuses. Au nord et au centre du pays, le ciel sera parfois très nuageux, avec des averses isolées et des orages prévus. Il est conseillé d’être vigilant, en particulier près des côtes et dans le sud, où des vents de sable sont attendus. La mer sera très agitée à l’est du pays et agitée au nord.

Les températures maximales varieront entre 17 et 23 degrés dans le nord et sur les hauteurs, tandis que le reste du pays connaîtra des températures comprises entre 24 et 30 degrés. Les régions de Borma et Borj El Khadhra, situées à l’extrême sud, enregistreront les températures les plus élevées, atteignant 34 degrés.

Météo Tunisie