KIA Motors a choisi un revêtement d’origine biologique fourni par AkzoNobel pour l’intérieur de son nouveau SUV électrique EV9. C’est la première fois que le constructeur automobile spécifie un revêtement intérieur d’origine biologique.

Pour créer ce produit, deux types de bio-résines, extraites de la colza et de la résine de pin, ont été utilisés. Ce revêtement est appliqué sur les panneaux de commutation de portière intérieure de l’EV9, AkzoNobel fournissant également des revêtements pour le reste de l’intérieur du véhicule.

« Les deux entreprises ont une longue histoire de développement de produits plus durables, et nous sommes fiers d’avoir joué un rôle dans l’atteinte d’un jalon notable de production par KIA Motors », déclare Patrick Bourguignon, Directeur de la division Revêtements Automobiles et Spécialisés d’AkzoNobel.

En plus d’obtenir l’approbation à 100 % de la teinte, le revêtement d’origine biologique utilisé sur l’EV9 répond également à toutes les exigences de KIA Motors en matière de résistance chimique et physique (contre la crème solaire, les désodorisants, la chaleur et les égratignures, par exemple).

« KIA Motors avait des exigences de revêtement très spécifiques pour l’EV9, et la performance de notre produit d’origine biologique a répondu à toutes leurs attentes », poursuit Bourguignon. « C’est le dernier exemple de la façon dont nous, en tant qu’entreprise, continuons à développer une technologie de revêtement avancée qui réduit l’impact environnemental sans compromettre la qualité. »

AkzoNobel est un fier partenaire de KIA Motors depuis dix ans, et bien que cet nouvel accord soit actuellement limité aux modèles EV9 produits en Corée du Sud, il devrait être étendu à plusieurs des futurs modèles EV du constructeur automobile.