Dans le cadre d’un projet tuniso-chinois, une équipe scientifique composée de chercheurs des deux pays a lancé, mardi, le levé géophysique sur le site archéologique de ben Arous.

Depuis le 25 octobre courant, l’équipe composée d’archéologues de l’Institut national du patrimoine (INP) et du Centre de recherche archéologique chinois, est à l’œuvre sur ce site découvert, fortuitement, en janvier 2019 lors des travaux de construction du Complexe Culturel et Sportif pour la Jeunesse.

Dans une déclaration au correspondant de TAP à Ben Arous, l’archéologue Nizar ben Slimene a donné un aperçu des différentes étapes de cette mission qui s’étend sur tout le périmètre du site jusqu’à la forêt.

L’équipe tuniso-chinoise a entamé les travaux de la première phase du levé géophysique qui se poursuivra pendant un mois, en vue de déterminer la nature de cette zone et ses différentes composantes archéologiques.

Elle procèdera, par la suite, aux fouilles archéologiques qui est une étape de découverte et d’identification des différents composants du site avant leur étude plus approfondie. La dernière étape est celle de la publication des rapports scientifiques, la restauration et la mise en valeur du site.

Inscrit parmi les programmes de sauvetage de l’INP depuis 2019, le site antique de Ben Arous où des pièces archéologiques datant de l’époque romaine ont été découvertes au démarrage des travaux préparatoires de construction du Centre sportif et culturel pour les jeunes à Ben Arous, s’étend sur une superficie de 9 000 mètres carrés.

Le site est composé d’un monument principal, qui est le temple, dont la construction remonte à l’époque carthaginoise, et dont l’usage date selon les premières données, de l’époque romaine. Il s’agit d’un temple de forme carrée avec une longueur de côté de 16 mètres.

De nombreux vestiges de quartiers résidentiels qui ont continué à être utilisés depuis l’époque romaine jusqu’à la fin de l’époque antique ont également été découverts, ainsi qu’une huilerie datant également de l’époque romaine.

Cette mission archéologique s’inscrit dans le cadre du démarrage de la première phase de prospection et de levé géophysique du site et en vertu de l’accord tuniso-chinois signé le 5 juin 2023. Cette convention signée pour une durée de trois ans, porte sur le projet de recherche archéologique et de mise en valeur sur le site antique de Ben Arous.

Se poursuivant jusqu’à fin juin 2026, elle porte notamment sur la prospection géophysique et géomorphologique, les fouilles archéologiques et l’élaboration du plan topographique du site de Ben Arous, les études sur le matériel archéologique découvert sur le site et son analyse en laboratoire, ainsi que la formation des chercheurs et des étudiants dans le domaine de l’archéologie et du patrimoine.