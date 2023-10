Depuis son lancement le 15 septembre dernier et jusqu’à ce jour à 11h, plus de 313 mille Tunisiens, dont 56 % ont moins de vingt ans, ont participé à la consultation nationale sur la réforme du système éducatif.

Selon les données publiées sur la plateforme électronique dédiée à la consultation (e-istichara.edu.tn), 313 557 personnes ont exprimé leurs propositions sur la réforme du système éducatif.

Il s’agit de 163 900 femmes et 149 657 hommes. 36,9 % ont moins de 15 ans dont 13,5 % ont moins de 12 ans et 23,4 % ont entre 12 et 15 ans, tandis que 19,1 % sont âgés de 16 à 20 ans.

Par ailleurs, 2,7 % des participants ont entre 21 et 25 ans, 2,1 % ont entre 26 et 30 ans, 11,6 % sont âgés de 31 à 40 ans, et 26,4 % ont entre 41 et 65 ans.

Toutefois, seulement 1,3% des participants ont plus de 66 ans.

La plateforme restera ouverte au public jusqu’au 15 décembre 2023 dans le but de recueillir les opinions de tous les Tunisiens ainsi que leurs propositions concernant la réforme du système éducatif en Tunisie.

La consultation comprend cinq grands axes relatifs à l’éducation à la petite enfance et la prise en charge familiale, les programmes d’enseignement, le système d’évaluation et le temps scolaire, les passerelles entre les systèmes d’éducation, de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur, la qualité de l’enseignement et la digitalisation, et l’égalité des chances et l’apprentissage tout au long de la vie.

Les propositions et recommandations issues de la consultation nationale serviront à définir les orientations générales futures visant à améliorer les performances du système éducatif, de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur, tout en consacrant les principes d’égalité des chances et d’apprentissage tout au long de la vie, ainsi que le développement continu des compétences et la création de perspectives d’emploi plus larges pour les diplômés de l’enseignement supérieur.