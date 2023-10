La cinquième Conférence des Parties (COP-5) de la Convention de Minamata sur le mercure (Traité sur le mercure) se déroulera du 30 octobre au 3 novembre 2023, à Genève.

Y prendront part plus de 800 personnes, dont des représentants des gouvernements, des organisations non gouvernementales et institutions internationales, ainsi que des agences concernées relevant des Nations unies.

Les objectifs de la Convention de Minamata visent à réduire la pollution mondiale par le mercure et à protéger la santé des êtres humains. Plusieurs décisions importantes seront discutées, lors de cette conférence, dont celles liées à l’efficacité des indicateurs d’évaluation de cette pollution, aux modifications des annexes A et B (relatives aux produits et procédés de fabrication utilisant du mercure) et à l’établissement des concentrations seuils de déchets de mercure.

Les objectifs de la Convention de Minamata pourraient être mieux atteints par l’arrêt du commerce mondial du mercure, l’interdiction de l’or artisanal et de l’exploitation minière du mercure tout en développant des services de soins de santé appropriés pour les populations exposées, en particulier dans les zones minières.