Dans le quartier de La Soukra, les appartements de type S+1 et S+2 se distinguent comme les options les plus prisées, affichant des prix moyens de location, compris entre 1090 et 1300 DT.

En revanche, les biens de type S+3 sont les plus disponibles sur cette zone, avec un prix moyen de l’ordre de 1650 DT.

Loyers moyens :

– S+1 : 1.090 DT

– S+2 : 1.300 DT

– S+3 : 1.650 DT

(Source: Mubawab)