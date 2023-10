Les Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) ont dévoilé une sélection de 12 films arabes et africains, dans la compétition officielle des longs métrages Documentaires.

La Tunisie est représentée par deux nouvelles productions, “La capitaine” de Houssem Sansa et ” Mouvma ” d’Ines Ben Othman.

Le Palestinien Mohammad Bakri, lauréat du prix du meilleur film aux JCC 2002 pour ” Jenin Jenin “, est de retour avec un documentaire qui s’intitule ” Jenin “. Dans ce nouveau film, Mohammad Bakri revient sur ” les confrontations meurtrières de 2002 entre les forces de l’occupation et les palestiniens à Jénine, dans la bande de Gaza “.

Cette question était également au cœur de son documentaire controversé” Jenin Jenin ” qui lève le voile sur les violations commises par les forces israéliennes lors de l’invasion du camp de Jénine en 2002. ” Jenin Jenin ” était au cœur d’une bataille judiciaire, pour près de 20 ans, qui s’est achevée, en novembre 2022, par son interdiction de projection dans les territoires occupés.

Le cinéma palestinien Hany Abu Assad sera à l’honneur aux JCC qui se tiendront dans leur 34ème édition du 28 octobre au 4 novembre 2023. Le comité d’organisation a décidé l’annulation du côté festif de cette édition qui se tiendra ” en solidarité avec la Palestine et dans le respect des luttes d’un peuple qui subit meurtres et destructions et qui résiste pour reconquérir sa terre “, peut-on lire dans un communiqué publié, dans la soirée, ce lundi 16 novembre.

Voici la liste des longs métrages Documentaires en compétition officielle des JCC 2023 :

– Au cimetière de la pellicule de Thierno Souleymane Diallo (Guinée)

– Or de vie de Boubacar Sangaré (Burkina Faso)

– Amchilini, choisis-moi de Kader Alamine (Tchad)

– Bayt Al Hejba de Jamila Annab (Maroc)

– La capitaine de Houssem Sansa (Tunisie)

– Coconut Head Generation d’Alain Kassanda (Nigeria)

– Le Retour de Aida de Carol Mansour (Liban)

– Mouvma d’Ines Ben Othman (Tunisie)

– Le taxi, le cinéma et moi de Salam Zampaligré (Burkina-Faso)

– Jenin de Mohammad Bakri (Palestine)

– Beyrouth à Anxieux de Jaber Zakaria (Liban)

-Hollywoodgate d’Ibrahim Nash’at (Egypte)