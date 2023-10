Le comité sectoriel des médecins, pharmaciens et médecins dentistes hospitalo-universitaires, a décidé aujourd’hui la tenue de son congrès en 2024 pour élire les membres de son nouveau bureau, a indiqué Sami Ben Rhouma, secrétaire général du syndicat des médecins, pharmaciens et médecins dentistes hospitalo-universitaires.

Dans une déclaration à la TAP Ben Rhouma a précisé que le congrès examinera l’ensemble des difficultés et entraves rencontrées dans le secteur notamment la pénurie des médicaments, le manque d’équipements nécessaires et des ressources humaines dans les hôpitaux publics dont les médecins spécialistes à cause d’une hausse du taux de la migration des médecins et du cadre paramédical vers l’étranger.

Ben Rhouma a mis en relief à cette occasion, les préparatifs en cours pour organiser une campagne de don du sang et de collecte de médicaments au profit du peuple palestinien frère en coordination avec l’ordre des médecins et les ministères concernées ainsi que l’union générale tunisienne du travail.