L’Association Sauvegarde de Patrimoine de Ghomrassen (ASPG) et la société “South Tunisia Adventures”, ont célébré, jeudi, le lancement des parcours cyclable et pédestre à Ghomrassen, et ce, en partenariat avec la municipalité de Ghomrassen et le projet “Promotion du tourisme durable “.

Ainsi, des circuits ont été tracés, des panneaux signalétiques ont été installés et des supports promotionnels et informatifs ont été mis à disposition des touristes pour les inviter à découvrir les circuits du parcours et à visiter la région.

Il convient de noter que le lancement officiel de ces circuits a été fait durant le mois de juillet 2023, dans le dessein de diversifier des produits touristiques autour du site de tournage de la saga ” Star Wars “, de Ksar Hdada qui figure parmi les points de la route cinématographique.

Il s’agit d’attirer des visiteurs en quête d’aventure et de dépaysement, en les invitant à expérimenter 5 sentiers de randonnée pédestre et 5 itinéraires de randonnée à vélo. Ces sentiers passent à proximité de sites historiques et géologiques fascinants, offrant aux visiteurs une occasion unique de découvrir la diversité de la région.

Pour rappel, le parcours cyclable et pédestre à Ghomrassen est une initiative soutenue par le projet ” Promotion du tourisme durable “, lequel est mis en œuvre par le ministère du Tourisme avec l’appui de la GIZ et financé conjointement par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et l’Union européenne dans le cadre de son programme ” Tounes Wijhetouna “.