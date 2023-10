Le bateau de croisière ” Le Renaissance ” est arrivé, jeudi, au port de commerce à Sfax, avec à bord, 277 touristes et 532 membres d’équipage.

Le commissaire régional du tourisme à Sfax, Fathi Zrida, a indiqué à l’Agence TAP que 3 itinéraires touristiques ont été prévus pour les hôtes de la ville de Sfax, à savoir, la Médina, la route touristique reliant la Médina au Musée du Pain et les salines de Sfax, outre le circuit incluant les villes limitrophes de Mahdia et El Jem.

Il a formulé l’espoir de voir ce produit touristique apporter une impulsion et une dynamique au niveau des secteurs en rapport organique avec tourisme, telle que l’hôtellerie, la restauration, les agences de voyages et l‘artisanat.

Les touristes ont pu jusqu’à présent visiter les monuments historiques emblématiques de la ville de Sfax, tels que la Muraille de Sfax, ” Souk Rbaa ” et ” Souk El Hout “, et autres, exprimant, dans des déclarations l’Agence TAP, leur admiration devant les sites historiques et la somptuosité des créations artisanales dont regorge la ville de Sfax.