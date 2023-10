La Franco-tunisienne Fatma Bouvet de la Maisonneuve, psychiatre, addictologue et essayiste, sera ce samedi 14 octobre, l’invitée de la librairie Al Kitab, à La Marsa, pour une rencontre autour de son dernier ouvrage ” L’odeur d’un homme “.

Les éditeurs Cérès Diffusion et Ibn Arbi annoncent une rencontre avec l’auteure de ce roman de 208 pages paru en 2023 aux éditions ” Au Pont 9 “, en France, et Ibn Arabi en Tunisie.

Psychiatre, addictologue, responsable de la consultation d’alcoologie pour femmes à l’hôpital Sainte-Anne à Paris, Fatma Bouvet de la Maisonneuve est auteure de plusieurs autres livres dont ” L’île aux mères ” un roman paru en 2021 chez le même éditeur ” Au Pont 9 “.

” Les femmes face à l’alcool, Résister et s’en sortir ” et ” Le Choix des femmes ” (2011), ” Enfants et parents en souffrance. Dyslexie, anxiété scolaire, maladies somatiques… ” (2014) et ” Une Arabe en France. Une vie au-delà des préjugés ” (2017) sont des Essais parus aux éditions Odile Jacob. L’auteure a également plusieurs ouvrages collectifs.