La 21ème édition du forum EPT (Ecole polytechnique de Tunisie) -Entreprises se tiendra le 11 Octobre en cours au siège de l’EPT.

Dans un communiqué publié récemment sur sa page officielle, l’EPT appelle les entreprises, les professionnels, les étudiants et le public en général à participer au forum qui aura pour thème ” Industrie 4.0 et les techniques associées “.

Selon la même source, le forum constitue une occasion de rencontrer, d’échange et de réseautage pour nouer d’éventuels partenariats.

L’EPT a été récemment accréditée par l’organisation américaine non gouvernementale ABET qui accrédite les programmes d’enseignement supérieur en sciences appliquées et naturelles, en informatique et en ingénierie.

L’EPT est la première école publique en Tunisie à avoir obtenu cette accréditation.