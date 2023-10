L’entreprise bulgare “Akumplast JSC”, spécialisée dans la production de boîtiers de batteries, ouvrira une succursale dans la région de Zriba, Zaghouan, pour accompagner le développement de “Monbat Group“, actionnaire majoritaire de Batteries Nour.

Les activités devraient commencer début 2024, et le groupe envisage de tripler le nombre d’employés pour augmenter la capacité de production et exporter vers de nouveaux marchés asiatiques et africains.