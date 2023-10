La nouvelle ligne de crédit d’un montant de 115,6 millions d’euros de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD), qui a fait l’objet, vendredi, d’une journée d’information, soutiendra les PME tunisiennes “dans ce contexte particulier”, a déclaré le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Marouane Abassi.

Abassi, qui s’exprimait à cette rencontre tenue à Tunis, a insisté sur l’importance de cette nouvelle ligne qui a pour objectif d’aider les PME à accéder plus facilement à des ressources à long terme.

Il a rappelé à cet effet, que ce mécanisme de financement s’inscrit dans le cadre du projet d’appui à la relance économique. L’objectif étant de promouvoir les investissements et de contribuer à l’inclusion financière, au développement régional, à la promotion de l’économie verte ainsi qu’au renforcement de la résilience aux changements climatiques avec l’allocation de quotas de financement aux PME dirigées par des femmes ainsi qu’à celles installées dans des régions de développement prioritaires ou opérant dans le domaine de l’économie verte.

Abassi a, par ailleurs, appelé les premiers responsables des banques et des établissements de leasing à œuvrer à mettre à profit cette ligne de financement vers une allocation optimale et à déployer les efforts nécessaires pour atteindre le but escompté, notamment, en formant et en mobilisant leurs forces de vente pour la vulgarisation et l’utilisation de cette ligne par les PME.

Pour sa part, le Représentant Résident de la Banque Mondiale en Tunisie, Alexandre Arrobbio a souligné que son institution travaille en étroite collaboration avec les autorités tunisiennes pour soutenir la croissance économique durable et l’emploi dans le secteur privé à travers l’amélioration de l’accès au financement des PME, conformément au nouveau Cadre de Partenariat entre la Banque Mondiale et la Tunisie.

Il a également mentionné que ce projet s’inscrit dans un vaste programme impliquant d’autres partenaires internationaux et visant à mieux répondre aux besoins financiers des PME tout en veillant à une gestion efficace des risques.