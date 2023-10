Le concept novateur de rassembler douze marques automobiles de premier plan dans un complexe unique a été brillamment réalisé par la société S2A, qui a dévoilé avec fierté le “Forum Auto”. Situé le long de la route nationale numéro 1 à Bouchema, Gabès, cet événement marque une étape significative dans le paysage automobile de la Tunisie.

Les noms prestigieux de Isuzu, Chevrolet, Chery, GWM, Haval, GAC, Toyota, Suzuki, MG Motors, Ford, DFSK et Dongfeng se sont tous réunis sous un même toit, créant ainsi un lieu exceptionnel pour les passionnés d’automobiles dans la région sud de la Tunisie.

Le “Forum Auto” s’étend sur une superficie impressionnante de 10 000 mètres carrés, offrant non seulement des ventes de véhicules neufs, mais également une gamme complète de services, notamment l’entretien, la climatisation, la carrosserie et la réparation mécanique. De plus, il abrite des garages agréés par les plus grandes compagnies d’assurance de Tunisie, répartis sur 4 000 mètres carrés.

L’équipement de pointe du “Forum Auto”, comprenant deux cabines de peinture solvantée et hydro et deux laboratoires de peinture, garantit une qualité exceptionnelle et irréprochable. De plus, avec 12 ponts de service, le centre assure un service après-vente de haute qualité, couvrant le diagnostic, l’entretien rapide et bien plus encore.

S2A, la société derrière cette initiative révolutionnaire, s’efforce de satisfaire les besoins les plus exigeants de sa clientèle en mettant à sa disposition une gamme complète de services, allant du showroom aux services après-vente en passant par le magasin de pièces de rechange. Cette expansion s’inscrit dans la continuité de la croissance de la société à travers le territoire tunisien.

L’inauguration de ce complexe en grande pompe, en présence de représentants de concessionnaires automobiles, témoigne du parcours exceptionnel de la société, dont l’histoire a débuté en 1957 sous la direction de son fondateur, Abdelkrim Benhassine. L’entreprise a évolué au fil des années, passant de la construction métallique à la création de SIMG en 1990, puis à la diversification de ses activités et à l’inauguration du “Forum Auto” en 2023.

La vision des frères Adel et Alaeddine Benhassine, qui ont pris la relève en 1990, a transformé SIMG en une référence incontournable dans la fabrication et le montage de structures métalliques, les travaux de tuyauterie, l’entretien de bouteilles GPL, ainsi que le transport et la manutention grâce à un parc de grues et de camions.

Convaincus que la diversification des activités est la clé de la prospérité et de la réussite, les Benhassine ont créé en 2020 un concept unique en Tunisie, réunissant les sociétés STMG et S2A.

L’inauguration du “Forum Auto” représente une nouvelle étape vers le succès et consacre la vision audacieuse des Benhassine dans le secteur automobile.

À propos de S2A et du “Forum Auto” :

S2A est une société tunisienne innovante dirigée par les frères Adel et Alaeddine Benhassine. Avec une histoire riche débutant en 1957, l’entreprise s’est développée pour devenir un acteur majeur dans la fabrication de structures métalliques, les travaux de tuyauterie, l’entretien de bouteilles GPL, le transport et la manutention. En 2020, S2A a réuni ses activités avec celles de SIMG pour lancer le concept révolutionnaire du “Forum Auto”. Cet espace de 6 000 mètres carrés rassemble 12 concessionnaires automobiles de renom, offrant une gamme complète de services et marquant ainsi une nouvelle ère pour l’industrie automobile en Tunisie.