La formation des formateurs pour les coachs (TOT for Coaches), une initiative conjointe d’Open Startup (OST) en collaboration avec des experts de l’Université Columbia de New York, vient de conclure avec succès son programme au Sénégal. Pendant trois jours, cette initiative a rassemblé une diversité de 40 participants, comprenant des startups, des coachs, des acteurs clés de l’écosystème entrepreneurial, ainsi que des partenaires, pour partager leurs connaissances.

Ce programme avait pour objectif de renforcer les compétences en coaching et de promouvoir le soutien à l’entrepreneuriat. Les participants ont été exposés à la méthodologie Lean Startup, ont perfectionné leurs compétences en résolution de problèmes et ont exploré les aspects fondamentaux de la modélisation d’entreprise. De plus, des débats animés ont eu lieu sur les tendances en matière d’investissement et sur l’écosystème de soutien aux startups, offrant ainsi des informations précieuses sur le paysage entrepreneurial sénégalais.

Le Sénégal, doté d’un écosystème entrepreneurial florissant, a pu bénéficier de l’expertise des formateurs de l’Université Columbia, qui ont partagé leurs idées et stratégies pour soutenir plus efficacement les entrepreneurs, favorisant ainsi la croissance et la réussite des entreprises.

Le renforcement des capacités au sein du système sénégalais de soutien à l’entrepreneuriat a été un élément clé de cette formation. Les professionnels ont acquis des outils et des connaissances pour offrir une assistance plus ciblée et efficace aux entreprises émergentes et aux startups. De plus, la formation a permis des échanges de connaissances, du réseautage, du partage d’idées et de la collaboration, contribuant ainsi à l’enrichissement de l’écosystème entrepreneurial sénégalais.

Mme Houda Ghozzi, PDG d’Open Startup, a souligné : “Le TOT for Coaches au Sénégal réaffirme notre engagement à nourrir et à renforcer l’écosystème entrepreneurial dans cette région.”

Les participants à ce programme au Sénégal ont reçu des certificats de participation de l’Université Columbia de New York en reconnaissance de leur contribution à l’avancement du paysage entrepreneurial régional.

Par ailleurs, OST met actuellement en œuvre son programme d’accélération pré-amorçage au Sénégal, et l’appel à candidatures pour les startups en phase de démarrage est maintenant ouvert. Toutes les startups intéressées peuvent postuler via le lien fourni.

Parmi les partenaires de ce programme figurent AfricaGrow, Columbia Engineering, Columbia Business School, l’ambassade des États-Unis à Tunis, le groupe AfricInvest, la Délégation Générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes – DER/FJ, le 3FPT (Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique), Concree (Wecomcom), l’Université Américaine des Sciences et de la Technologie de Dakar (DAUST) et l’École Supérieure Polytechnique (ESP).