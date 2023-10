La Maison des Arts du Belvédère ouvre sa saison artistique 2023-2024 avec une exposition-hommage à la mémoire de l’une des figures des arts plastiques en Tunisie, l’artiste sculpteur Boujemaa Belaifa, décédé le 1er juillet 2023.

Organisée en partenariat avec l’Union des artistes plasticiens tunisiens (UAPT), cette exposition qui se tiendra du 7 octobre au 7 novembre 2023 donne à voir pour la première fois des oeuvres de l’artiste feu Boujemaa Belaifa, en provenance de la collection du ministère des affaires culturelles.

Boujemaa Belaifa qui a de son vivant exposé entre autres à “Dar el founoun”, “Rétrospective” en 2015, est un artiste à multiples casquettes : sculpteur, peintre, graveur, dessinateur, enseignant universitaire.

Singulière et n’élevant aucun rempart face à sa compréhension, la sculpture de Belaifa – différente – questionne et ne glorifie pas. Recyclage poétique du réel selon les critiques, ou, en plus simple : l’art du pauvre, comme aimait à le marteler son initiateur, César. Anti-misère, symbolique, la sculpture de Belaifa restaure en son visiteur, sa capacité d’attachement à l’objet esthétique ou singulier”.

Dans le livre d’art “Belaifa, la sculpture” l’auteur Tahar Gallali, évoque ainsi le parcours particulier du disciple de l’un des pionniers tunisiens de la sculpture, à savoir Ridha Ben Abdallah. L’artiste graveur et universitaire avait fait ses études à l’école des beaux-arts de Tunis avant de finir ses études à Paris où il s’était spécialisé dans l’art de la sculpture.

Dans la préface du livre, l’universitaire Azza Maâoui écrit “Observez-le à l’œuvre et vous serez étonné des rapports amoureux qu’il entretient avec ses objets et ses choses. Il maltraite ce qu’il récupère des rebuts, ausculte, examine, élimine le superflu et de l’ensemble de son système sensoriel il progresse vers le dedans afin d’en extraire le sens”.