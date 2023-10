Le Groupe de la Banque africaine de développement vient de nommer Malinne Blomberg en tant que responsable de son bureau pays en Tunisie, en plus de ses fonctions actuelles de directrice générale adjointe pour l’Afrique du Nord et responsable pays pour la Libye et la Mauritanie.

De nationalité suédoise, Blomberg est une “professionnelle chevronnée du financement du développement qui compte plus de 25 ans d’expérience. Elle a beaucoup travaillé dans les domaines du dialogue politique, de la gestion de portefeuilles et de projets, du conseil, de la mobilisation de ressources et de la sensibilisation dans les secteurs public et privé”, indique la BAD dans un communiqué publié le 3 octobre courant.

Prenant appui sur la diplomatie financière, elle a construit son travail à la Banque africaine de développement autour de partenariats avec les gouvernements, le secteur privé et un large éventail de parties prenantes, afin d’accroître les financements et investissements en faveur de la transformation de l’Afrique, ajoute la banque.

Ayant rejoint la BAD en 2008 en tant que spécialiste de la gestion financière au sein du Département de l’eau et de l’assainissement, Blomberg a dirigé la division couvrant l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale.

Elle était auparavant responsable de bureau pays de la Banque pour l’Egypte, où elle a géré un portefeuille de trois milliards de dollars.

Elle a également travaillé au sein du Département de l’agriculture et de l’agro-industrie, en se concentrant sur le financement climatique. Son travail s’est élargi aux cinq régions de l’Afrique, couvrant le développement des entreprises, la structuration des projets d’investissement innovants et d’initiatives spéciales ainsi que la promotion de la participation du secteur privé, avec un accent particulier sur les infrastructures.

Avant de rejoindre la Banque, elle a travaillé pour le groupe de conseil Arthur Andersen Business Consulting au Royaume-Uni et sur des missions dans d’autres centres financiers du monde, où elle a occupé des postes à responsabilité dans le secteur des services financiers jusqu’en 2001. En Ouganda, de 2003 à 2007, elle était conseillère financière et institutionnelle auprès du ministère de l’Eau et de l’Environnement, soutenant les efforts nationaux visant à renforcer l’efficacité institutionnelle et l’utilisation des fonds, et gérant le fonds fiduciaire multi-donateurs du ministère.

Réagissant à sa nouvelle nomination, Malinne Blomberg a déclaré qu’elle œuvrera à “approfondir le partenariat stratégique entre la Banque et le pays et d’accroître l’appui de la Banque, en particulier à la lumière du changement climatique et des événements mondiaux qui exigent de nouvelles approches et une mise en œuvre rapide pour obtenir des résultats transformateurs”.

Pour le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, ” , Mme Blomberg est une dirigeante qui a fait ses preuves, axée sur les résultats, et qui possède une vaste expérience de la direction des opérations des programmes nationaux. En tant qu’actuelle directrice générale adjointe pour la région Afrique du Nord, expérience qui s’ajoute à celles de responsable pays de la Banque en Egypte, Libye et Mauritanie, Mme Blomberg possède une connaissance approfondie de la région. Elle contribuera à assurer la continuité d’un dialogue politique proactif de haut niveau afin de renforcer le partenariat de la Banque avec le gouvernement, le secteur privé et d’autres partenaires au développement pour créer davantage de possibilités de financement et d’investissement en Tunisie, un carrefour d’affaires très important pour la région Afrique du Nord.”