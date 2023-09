Le programme de financement de la collecte et du stockage des dattes, à travers la Banque tunisienne de solidarité (BTS Bank), sera lancé, pour aider les agriculteurs producteurs de dattes, a indiqué le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Abdelmoneem Belaati .

Il a relevé, lors d’une rencontre tenue avec les responsables du commissariat régional au développement agricole à Tozeur, que l’Etat accorde une importance au secteur des dattes, en vue d’assurer la durabilité des oasis, à travers l’augmentation de son rendement, et la fourniture des financements aux agriculteurs ainsi que des services de qualité.

Il a souligné, dans ce cadre, l’importance de fournir à l’agriculteur un service transparent, appelant les services du commissariat, à d’accorder plus d’importance à la vulgarisation agricole, ainsi que le rapprochement de l’agriculteur

Il a mis l’accent sur l’importance accordée par l’Etat au secteur des dattes, vu qu’il est un pourvoyeur de devises, en plus des secteurs des olives et des agrumes, précisant que l’action sera focalisée sur le développement des secteurs des dattes, des olives et des agrumes, tout en œuvrant à atteindre l’autosuffisance dans la production du blé dur, et en poursuivant l’importation du blé tendre.

Concernant l’avancement de la saison des dattes, le directeur général de la production agricole au ministère de l’Agriculture, Abdelfattah Saïd a mis l’accent sur l’évolution de la production, suite à l’entrée de plusieurs exploitations et projets en exploitation.

A cet égard, il a fait savoir que le volume de la production devrait atteindre, au cours de la saison actuelle, 390 mille tonnes d’une qualité supérieure, dont 130 milles tonnes seront destinées à l’exportation et environ 250 mille tonnes vers le marché local, lesquelles devraient être stockées dans de bonnes conditions.

Le ministère a pris un ensemble de mesures pour aider les agriculteurs et les collecteurs-stockeurs, dont la prise en charge de près de 20 mille tonnes de dattes, durant 4 mois, moyennant des avances oscillants entre 25 % et 50 % du coût du stockage et la fourniture de l’appui financier.

Il a évoqué les efforts du ministère de l’Agriculture pour commercialiser le produit, soit l’exportation de près de 130 mille tonnes, et pour la mise en œuvre d’une diplomatie économique, permettant de commercialiser les dattes tunisiennes, à travers les ambassades, en plus de l’organisation des manifestations commerciales sur le marché local dans la capitale et dans le reste des gouvernorats.

Le ministère lancera, prochainement, avec la BTS l’exécution du programme de financement de la récolte, à travers le lancement d’une ligne de financement d’une valeur de 7 millions de dinars, sous forme de crédits saisonniers aux producteurs et aux stockeurs, lesquels sont des crédits avantageux et simplifiés sur le plan administratif, a-t-il précisé, faisant savoir les financements ayant fait l’objet de demandes ont atteint, jusqu’à présent, 60 mille dinars.