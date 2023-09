L’Institut français de Tunisie (IFT) a annoncé le lancement d’un nouvel atelier d’écriture intitulé “Ailleurs” qui sera animé par Moha Harmel, lauréat du Comar d’or 2023 en langue française.

L’atelier se déroulera en 20 séances sur dix mois entre octobre 2023 et juillet 2024 et aura lieu à la médiathèque de l’IFT et à l’Art Rue. La première séance débutera le samedi 14 octobre de 14h à 17h.

Pour participer à cet atelier, les personnes intéressées sont appelées à candidater avant le 9 octobre 2023, en remplissant emplir le formulaire disponible sur le site de l’IFT.

Le programme de l’atelier est ouvert à toutes les personnes intéressées à partir de 18 ans et plus. Il s’adresse à celles et à ceux qui sont passionnés d’écriture, qui souhaitent développer leurs compétences et leurs textes grâce à des retours constructifs, ou être accompagnés dans des projets d’écriture plus ambitieux.

L’atelier tournera essentiellement, tout le long de l’année, autour des thèmes : “la disparition” et “la métamorphose”. Ouverts sur plusieurs interprétations possibles, les deux thèmes sont une sorte de contrainte stimulante qui pourrait inspirer aux participants plusieurs approches dans des genres d’écriture différents.

Des rencontres avec acteurs de la chaîne du livre et bien d’autres surprises seront au rendez-vous. Ce serait alors aussi un lieu de voyage et de découverte : voyage hors de soi dans les genres, dans les univers de la littérature, découverte des univers des autres à travers l’écoute de leurs textes, découverte de talents, voire d’une vocation.

Mouha Harmel est auteur de trois romans primés par le Prix Comar, un recueil de nouvelles et une réflexion. Son premier roman ” Sculpteur de Masques ” a remporté le Comar découverte 2013. Paru chez Berg éditions en 2013, ce livre a été réédité chez Arabesques en 2019. Chez le même éditeur, Arabesques, il publie ” Les Rêves perdus de Leyla ” en 2016, prix spécial du jury Comar.

Cet architecte de formation et chercheur en philosophie, est lauréat du Comar d’or 2023 en langue française pour son dernier roman ” SIQAL. L’Antre de l’Ogresse ” paru aux éditions Déméter.

Ses écrits sont fortement marqués par le fantastique et l’onirique. Passionné par l’univers singulier de Haruki Murakami, il publie un recueil de réflexions conjuguant approches philosophique, esthétique et psychanalytique de l’œuvre de l’écrivain japonais. ” Murakami et la Logique du Rêve ” est un essai paru en 2021 chez Nirvana. Le Fantôme de Kobbet el-Houa ” est un recueil de quatre nouvelles, publié chez Nirvana en 2022.