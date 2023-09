L’architecture, la presse et l’art, -héritage de la communauté sicilienne en Tunisie-, sont les principales thématiques au programme de la 2ème édition de la manifestation culturelle multidisciplinaire “Matabbia : Siciliens de Tunisie” qui se déroulera du 29 septembre au 1er octobre, à Tunis.

La première édition consacrée au patrimoine vivant des Siciliens en Tunisie avait eu du 19 au 21 août 2022, à Marsala, en Sicile (Italie).

Le titre “Matabbia” renvoie à l’expression du dialecte tunisien “Mathabbia” qui signifie “j’aimerais bien…” et qui est adoptée par les siciliens de Tunisie. Cette nouvelle rencontre abordera l’héritage de la communauté sicilienne installée en Tunisie à la suite de la vague migratoire des Italiens vers la Tunisie entre la fin 19ème et le début du 20ème siècle.

Cet évènement sera organisé par l’Académie Tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts, Beït al-Hikma, en partenariat avec la Bibliothèque nationale tunisienne (BNT), l’institut culturel italien de Tunis (IIC), le Comitato Dante Alighieri Tunisi, le laboratoire d’archéologie et d’architecture maghrébine. Les travaux se dérouleront le 29 et le 1er octobre au palais de l’Académie Beït al-Hikma à Carthage et le 30 septembre au siège de la BNT à Tunis.

Prendront part à cette rencontre des experts italiens et tunisiens en présence de Mahmoud Ben Romdhane, Président de Beït al-Hikma, Fabrizio Saggio, ambassadeur d’Italie en Tunisie, Fabio Ruggirello, Directeur de l’IIC, Khaled Kchir, Directeur de la BNT, Alessandro Masi, historien d’art et secrétaire général de la Société Dante Alighieri de Rome et Silvia Finzi, Présidente de la Dante Alighieri, Comité de Tunis, A.m.i.t.

L’architecture italienne à l’époque du colonialisme, les deux petites Sicile de Tunis et de la Goulette et l’empreinte architecturale italienne à Sfax ainsi que la peinture et la présence des peintres siciliens en Tunisie, sont au programme des conférences prévues à Beit Al hikma. L’Académie abritera aussi une exposition de photos réalisée par Luca Quattrocchi (Université de Siène) et un documentaire de Habib Mestiri.

La Presse et la langue dialectale chez les siciliens de Tunis sont au programme de la BNT qui abritera également une exposition des journaux II Simpaticuni (1911 -1933) et II Corriere di Tunisi (1956).

L’ICC accueillera notamment une exposition de Silvano Monteleone, peintre sicilien de Tunisie et un spectacle théâtral “Ciclopu” de l’acteur Gaspare Balsamo.

Une table ronde dirigée par Alfonso Campisi (Université La Manouba) est prévue au siège du Comité de la ” Dante Alighieri de Tunisi “. Une projection vidéo réalisée par Francesco Tranchida (Banca Marsalese della Memoria) est au menu de cette rencontre dédiée aux histoires personnelles et familiales des siciliens de Tunisie et des Tunisiens nés en Sicile.

Des visites du Musée national de Carthage et de la Médina de Tunis sont au menu de ” Matabbia “.