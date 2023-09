La nécessité de parachever les grands projets en dépit des obstacles et ” des tentatives de remise en question de la capacité de l’Etat à les réaliser, et ce, par certaines personnes liées à des lobbies “, a été au centre d’un entretien tenu, vendredi soir, entre le président de la République, Kaïs Saïed et la ministre de l’Equipement et de l’habitat, Sarra Zaâfarani Zanzri, au siège du ministère.

” Ces personnes ne peuvent pas entraver l’Etat ou le travail du ministère de l’Equipement et ces pages qui travaillent sur commande ne méritent que le mépris et leurs propriétaires doivent savoir qu’ils n’atteindront pas leurs objectifs “, a souligné Saïed selon une vidéo publiée, par la Présidence de la République sur sa page Facebook.

Saïed a mis l’accent sur la nécessité d’assainir l’administration des infiltrés et de ceux qui œuvrent seulement à s’attaquer à l’Etat de l’intérieur, ajoutant que la loi doit être appliquée.

” Ces personnes qui ont choisi de saborder l’Etat et de semer le doute chez les citoyens, n’y parviendront pas “, a-t-il affirmé.

Il a passé en revue les grands projets envisagés par l’Etat et qui seront réalisés sous la tutelle du ministère de l’Equipement et de l’habitat, citant à titre d’exemple la Cité Médicale de Kairouan.

Le chef de l’Etat a fait savoir que sa visite au siège du ministère de l’Equipement est un message à ceux qui tentent de semer le trouble et de détruire l’Etat, ajoutant que l’Etat ne peut pas être dirigé par ceux qui falsifient leurs diplômes.

De son côté, la ministre de l’Equipement a souligné que personne ne peut perturber le fonctionnement du ministère. ” Nous travaillons dans le cadre de la loi qui s’applique à tous et notre objectif est de réaliser les projets “.

Zanzri a ajouté dans ce cadre que son département est en train oeuvrer au déblocage de plusieurs projets.