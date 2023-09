La première réunion des partenaires de la santé, qui s’est tenue hier mercredi au siège du bureau de l’organisation mondiale de la santé (OMS) à Tunis sous la présidence du représentant de l’OMS à Tunis Ibrahim El-Ziq a débouché sur le lancement d’une plateforme numérique destinée aux acteurs nationaux et mondiaux pour le partage des informations et la coordination des efforts afin de soutenir le gouvernement dans le secteur de la santé.

Les actions visant à soutenir le gouvernement dans le secteur sanitaire consistent en la réforme de la protection sanitaire pour renforcer la couverture sanitaire, selon un communiqué publié mercredi par l’OMS.

Selon cette organisation, d’autres réunions se tiendront une fois tous les 3 mois pour faire le suivi des stratégies liées aux secteur prioritaires à savoir : l’approvisionnement en équipements médicaux et en vaccins, la santé numérique, les maladies non transmissibles, la santé des migrants et la protection de santé de base.

A noter que cette rencontre avait regroupé les différents partenaires de santé le coordinateur résident des nations unies en Tunisie Arnaud Peral, le représentant du ministère de la santé Abderrazek Bouzouita, des représentants d’agences onusiennes, de l’Union européenne et du croissant rouge, ainsi que les agences de coopération internationales, des organisations oeuvrant dans le secteur de la santé en Tunisie et des organisations non gouvernementales.