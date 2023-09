En partenariat avec les ministères tunisiens de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes Agées et des Technologies de la Communication, la Section chargée de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes de la Commission Economique pour l’Afrique (CEA) organise, du 4 au 7 septembre courant à Tunis, un atelier national sous le thème ” Renforcement des capacités digitales des femmes et des filles en Tunisie “.

Cet atelier a pour objectif de renforcer la capacité du pays à mener ses propres programmes de formation en formant des formateurs dans le domaine de la digitalisation de manière à contribuer à l’émergence d’une masse critique de femmes et de filles disposant des compétences nécessaires aux emplois de l’avenir. Il s’agit également de les préparer à tirer parti de l’économie de l’information et de la demande croissante en matière numérique.

Selon un communiqué du bureau de la CEA, les travaux de la rencontre porteront sur divers sujets dont la cybersécurité, le marketing digital, la diffusion en ligne, la connexion des femmes aux marchés régionaux et mondiaux et aux flux d’information, la création de contenu numérique, comment exploiter l’économie de l’information ainsi que l’utilisation d’outils émergents tels que l’intelligence artificielle et l’automatisation des processus de travail.

Une phase ultérieure du projet prévue pour 2024 portera sur le commerce électronique, la finance numérique, les sciences spatiales et la télédétection pour renforcer la contribution des femmes dans les domaines de l’agriculture et de la résilience climatique.

Ce projet entre dans le cadre d’efforts de la CEA menés à travers le continent pour renforcer la contribution des femmes à l’espace digital, précise la même source.

” Notre programme aide les femmes à naviguer des problématiques de sécurité identifiées qui limitent leur usage des technologies. Il vise également à leur présenter des outils de plus en plus populaires à même de les aider à économiser du temps et renforcer leurs capacités sur le plan économique “, a expliqué Keiso Matashane-Marite, responsable de la section des affaires féminines à la CEA en amont de la formation.

Pour sa part, Zuzana Brixiova Schwidrowski, Directrice du Bureau de la CEA en Afrique du Nord, a souligné l’importance d’inclure davantage de femmes dans la population active tunisienne en vue de renforcer la capacité du pays à assurer une croissance inclusive, réduire les inégalités de revenue, et limiter l’impact du vieillissement de la population sur la population active nationale.

La pandémie de la Covid-19 a entrainé une dépendance accrue des pays africains vis-à-vis des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), de la digitalisation et de l’utilisation des plateformes en ligne pour effectuer des transactions commerciales, ainsi que pour des activités d’apprentissage et de développement.

Ce changement offre actuellement une opportunité pour les femmes de s’engager dans de nouveaux rôles économiques et de contribuer à une reprise économique plus rapide et à une croissance résiliente, rappelle notamment la CEA.