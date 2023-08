Lors d’une séance de travail tenue hier jeudi au siège du ministère de la santé, il a été convenu de réduire toutes les difficultés auxquelles font face les startups actives dans le domaine et de promouvoir le partenariat avec ces institutions en vue de tirer profit des projets et des nouveaux programmes dans divers domaines médicaux.

La séance de travail, à laquelle ont assisté des cadres du ministère de la Santé, a été une occasion pour discuter de l’expérience de la startup “Blaster Ozone Solution”, qui a développé et fabriqué des équipements pour la désinfection des surfaces par l’air à l’aide d’un générateur d’ozone, et dont les composants et les perspectives d’utilisation de ses équipements ont été présentés par M. Aziz Chaker, son fondateur.