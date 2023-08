L’Organisation Nationale des Entrepreneurs (ONE) a lancé, mercredi, la plateforme “GO-ENTREPRENDRE ” dont l’objectif consiste à appuyer plus de 9 mille projets répartis entre les petites et moyennes entreprises (PME), les start-up, ainsi que les propriétaires de brevets et d’idées de projets innovants dans plusieurs domaines.

Cette initiative vise à accompagner ces structures implantées dans 264 délégations sur l’ensemble des régions du pays, dans les domaines de la formation et de la recherche de fonds, de marchés et d’opportunités d’expansion prometteuses sur les marchés locaux et étrangers.

Intervenant lors de la cérémonie de lancement de la plateforme “”GO-ENTREPRENDRE “, organisée, mercredi soir, le Président de l’ONE, Yassine Gouiaa a annoncé que l’organisation compte lancer la plus grande plateforme numérique (http://one-incubateur.org.tn) pour faciliter le fonctionnement de cette initiative.

Concrètement, ce projet ambitionne de sauver et accompagner les PME, en couvrant 3000 entreprises actives outre la création de 2700 projets en faveur des étudiants, des diplômés de l’enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de 300 start-up.

Cette initiative vise également à intégrer 3000 activités informelles dans le secteur formel, à travers la réactivation de la loi relative à l’initiative privée, a-t-il encore affirmé.

Au cours de la cérémonie, l’ONE a, par ailleurs, annoncé la signature d’une convention de partenariat avec l’Organisation nationale pour le développement en Algérie (ONDEA) qui regroupe 117 entreprises, pour lancer un conseil économique entre les deux organisations.

Mounir Roubai, président de l’ONDEA a fait savoir que ce conseil qui regroupera des experts économiques et des hommes d’affaires vise à rapprocher les acteurs économiques tunisiens et algériens et à organiser des rencontres entre les deux parties.

Le conseil économique tuniso-algérien aura pour principal objectif de promouvoir le produit tunisien et de le rapprocher du consommateur algérien. Il prévoit, également, de rehausser les échanges commerciaux entre les deux pays, a précisé le responsable algérien.

Au cours de la même manifestation, ont été annoncés les résultats du concours des meilleurs entrepreneurs pour l’année 2023. 30 entreprises à raison d’une société par gouvernorat, ont reçu des prix sur la base du niveau de croissance de leurs chiffres d’affaires.

Par ailleurs, dans une déclaration à la presse, le président de l’ONE, Yassine Guiâa a dénoncé la crise à laquelle font face plusieurs entreprises économiques Tunisiennes, estimant que les pouvoirs législatif et exécutif en assument l’entière responsabilité.

“Il est aujourd’hui inconcevable de continuer à travailler dans un cadre législatif obsolète incapable de répondre aux exigences de la situation actuelle “, a-t-il fait savoir, exprimant sa déception quant à la non publication du nouveau code de change.

Dans le même cadre, le responsable a appelé à l’annulation de l’article 411 du code du commerce relatif à la peine de prison lors de l’émission des chèques sans provisions qui a, selon lui, nui aux intérêts de certains investisseurs.

Il convient de signaler que l’ONE est une jeune organisation fondée en 2020, qui s’assigne pour objectif de collecter et de renforcer les relations entre les entrepreneurs mais aussi de contribuer au développement de l’économie numérique, sociale et solidaire.